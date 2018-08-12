Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «После 2-го тура по телевидению говорили, что «Крылья» – на вылет. Мне это неприятно»

Тихонов: «После 2-го тура по телевидению говорили, что «Крылья» – на вылет. Мне это неприятно»

12 августа 2018, 00:52
9

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

«Неприятно, когда по центральному телевидению после второго тура специалист говорит, что «Крылья Советов» — на вылет. Мне это неприятно.

Этот человек не слишком много сделал для футбола, чтобы после второго тура хоронить команду. Я донес это до ребят. Видимо, их это разозлило.

Надо отдать должное ребятам, они молодцы. В данной ситуации варьировать состав я не могу. У нас всего три-четыре игрока на замене. Один из них вышел на уколах. Было тяжеловато. У кого-то сводило ноги.

Я не говорил игрокам, чтобы они специально падали. Соболев упал, но у него губа разбита, дырка в губе. Это футбол. Понимаю, что со стороны можно подумать, что мы тянули время.

Мы понимали, что не сильнее «Ростова», но можем взять самоотдачей, коллективной и дисциплиной. Это и произошло», – сказал Тихонов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов Тихонов Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДАША Д
1534041218
Теперь - на взлет.
Ответить
ДСА
1534041418
Скорее сейчас ЦСКА на вылет.
Ответить
Рубик Докоян
1534046707
У нас столько "специалистов" и "экспертов" говорить про футбол, только вот совсем мало спецов играть в него... "Вангуют" уже после второго тура, распределяя места по окончании сезона.
Ответить
Sviro
1534052432
Если будут так плохо настраиваться на игру, то вылетят, как пробка из-под шампанского. Потерять дома три очка от равной, как минимум по силе команды,надо уметь.
Ответить
prezent2017
1534056553
Гол красивый забили.
Ответить
slavа0508
1534058295
Всегда уважал Андрея.....Это лицо Спартака....как и Федя для меня это лучшие игроки Спартака за всё время пока я смотрю футбол
Ответить
OfaZavr
1534060573
да и не нужно слушать всяких так называемых "экспертов" они еще не такого наговорят. главное собственная подготовка и концентрация на ближайшем сопернике. удачи Андрею и Крыльям!
Ответить
Волховский
1534061673
Комментаторов много - профессионалов почти нет. В этом тоже проблема нашего футбола.
Ответить
zigbert
1534063376
То поражение от Оренбурга ,задело за "живое"Андрея и команду. Думается что КС все же на правильном пути.
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
8
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
Вчера, 17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
Вчера, 17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
Вчера, 16:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+