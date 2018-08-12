Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

«Неприятно, когда по центральному телевидению после второго тура специалист говорит, что «Крылья Советов» — на вылет. Мне это неприятно.

Этот человек не слишком много сделал для футбола, чтобы после второго тура хоронить команду. Я донес это до ребят. Видимо, их это разозлило.

Надо отдать должное ребятам, они молодцы. В данной ситуации варьировать состав я не могу. У нас всего три-четыре игрока на замене. Один из них вышел на уколах. Было тяжеловато. У кого-то сводило ноги.

Я не говорил игрокам, чтобы они специально падали. Соболев упал, но у него губа разбита, дырка в губе. Это футбол. Понимаю, что со стороны можно подумать, что мы тянули время.

Мы понимали, что не сильнее «Ростова», но можем взять самоотдачей, коллективной и дисциплиной. Это и произошло», – сказал Тихонов.