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    Тихонов: «После 2-го тура по телевидению говорили, что «Крылья» – на вылет. Мне это неприятно»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

    «Неприятно, когда по центральному телевидению после второго тура специалист говорит, что «Крылья Советов» — на вылет. Мне это неприятно.

    Этот человек не слишком много сделал для футбола, чтобы после второго тура хоронить команду. Я донес это до ребят. Видимо, их это разозлило.

    Надо отдать должное ребятам, они молодцы. В данной ситуации варьировать состав я не могу. У нас всего три-четыре игрока на замене. Один из них вышел на уколах. Было тяжеловато. У кого-то сводило ноги.

    Я не говорил игрокам, чтобы они специально падали. Соболев упал, но у него губа разбита, дырка в губе. Это футбол. Понимаю, что со стороны можно подумать, что мы тянули время.

    Мы понимали, что не сильнее «Ростова», но можем взять самоотдачей, коллективной и дисциплиной. Это и произошло», – сказал Тихонов.

    Источник: Sport24

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    12.08.2018 00:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 11:42

      То поражение от Оренбурга ,задело за "живое"Андрея и команду. Думается что КС все же на правильном пути.

      3
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      Рейтинг: +169

      Волховский 12 августа 2018, 11:14

      Комментаторов много - профессионалов почти нет. В этом тоже проблема нашего футбола.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:56

      да и не нужно слушать всяких так называемых "экспертов" они еще не такого наговорят. главное собственная подготовка и концентрация на ближайшем сопернике. удачи Андрею и Крыльям!

      8
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 12 августа 2018, 10:18

      Всегда уважал Андрея.....Это лицо Спартака....как и Федя для меня это лучшие игроки Спартака за всё время пока я смотрю футбол

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 09:49

      Гол красивый забили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 августа 2018, 08:40

      Если будут так плохо настраиваться на игру, то вылетят, как пробка из-под шампанского. Потерять дома три очка от равной, как минимум по силе команды,надо уметь.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 07:05

      У нас столько "специалистов" и "экспертов" говорить про футбол, только вот совсем мало спецов играть в него... "Вангуют" уже после второго тура, распределяя места по окончании сезона.

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 августа 2018, 05:36

      Скорее сейчас ЦСКА на вылет.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 августа 2018, 05:33

      Теперь - на взлет.

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