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    Роналду: «Было легко решиться на переход из «Реала в «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что долго не думал над переходом в туринский клуб.

    «Прежде всего это отличный клуб. Когда я был ребенком, я посмотрел на эту команду и сказал, что надеюсь когда-нибудь сыграть за нее. Теперь я буду играть за фантастический клуб, один из самых больших клубов в мире. Я счастлив.

    У меня нет точного момента, когда я принял решение о переходе. За эти годы «Реал» несколько раз играли против «Ювентуса», и у меня было особое чувство, что итальянские болельщики любят меня.

    Это самый большой клуб в Италии, один из лучших в мире. Так что это было легкое решение», – сказал Роналду.

    Португальский форвард перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 112 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    11.08.2018 13:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 августа 2018, 13:41

      Было бы странно, если бы между очень хорошим клубом где ты выиграл всё что можно и нельзя ,и в общем то по статусу клубом не уступающим, был бы тяжёлый выбор , тем более в Реале ещё перед прошлым сезоном началась перестройка , только тогда она была "тихой" , а сейчас уже будет явной. Интересно Криштиану выбрал окончательно именно Юве. когда в Турине ему аплодировали за гол забитый через себя .

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > hevbn 28 11 августа 2018, 14:27

      Я думаю просто это самый удобный клуб для него, ежегодно притендующий на финал ЛЧ, каждый год выигрывающий чемп внутренний
      Тут можно первые пол года (как в прошлом сезоне в Реале), отыграть плохо, клуб и без него выиграет чемп, а он подтянется с своей лучшей формой в второй части сезона...для игр в плей офф ЛЧ

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