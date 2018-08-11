Роналду: «Было легко решиться на переход из «Реала в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что долго не думал над переходом в туринский клуб.

«Прежде всего это отличный клуб. Когда я был ребенком, я посмотрел на эту команду и сказал, что надеюсь когда-нибудь сыграть за нее. Теперь я буду играть за фантастический клуб, один из самых больших клубов в мире. Я счастлив.

У меня нет точного момента, когда я принял решение о переходе. За эти годы «Реал» несколько раз играли против «Ювентуса», и у меня было особое чувство, что итальянские болельщики любят меня.

Это самый большой клуб в Италии, один из лучших в мире. Так что это было легкое решение», – сказал Роналду.

Португальский форвард перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 112 миллионов евро.