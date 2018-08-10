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    Игбун: «Уфа» способна пробиться в групповой этап турнира»

    Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун верит в выход своей команды в групповой этап Лиги Европы после победы с минимальным перевесом над «Прогресом» в третьем квалификационном раунде турнира.

    «Победа со счетом 2:1 – это позитивный результат, мы им удовлетворены. Конечно, нас расстроил пропущенный гол от гостей. Я верю, что мы сможем одолеть «Прогрес» на выезде.

    Это хорошая команда с сильными игроками. Мы должны верить в то, что мы их одолеем и добьемся нужного нам результата.

    Пропущенный гол? Все команды совершают ошибки. Я не исключаю того, что гол стал результатом ошибки в защите. Все равно мы рады конечному победному результату.

    Домашняя победа над «Прогресом» нам придала уверенности. Отправляемся в Нидеркорн с настроем победить. Мы хотим побеждать в каждой игре Лиги Европы. «Уфа» способна пробиться в групповой этап турнира», — приводит слова Игбуна Today News Ufa.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогрес» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 16 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 10:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:13

      Шанс есть и неплохой.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 16:42

      Пример у Мевли берешь? Вы вчера тоже потрепали нервы болельщикам, поэтому рот на замок и пахать! против очень-очень скромного Прогреса игра у вас получилась не очень-то!!!

      1
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 10 августа 2018, 15:10

      и что вы там будете делать? хватит одного 0-4, сидите на жопе ровно

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 11:29

      конечно способны,надеюсь у вас это получиться!

      9
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 10 августа 2018, 11:05

      От души все желаем вам этого.

      6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 августа 2018, 10:58

      Пробьетесь-будем рады. А пока нехер языком молоть.

      4
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