Игбун: «Уфа» способна пробиться в групповой этап турнира»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун верит в выход своей команды в групповой этап Лиги Европы после победы с минимальным перевесом над «Прогресом» в третьем квалификационном раунде турнира.

«Победа со счетом 2:1 – это позитивный результат, мы им удовлетворены. Конечно, нас расстроил пропущенный гол от гостей. Я верю, что мы сможем одолеть «Прогрес» на выезде.

Это хорошая команда с сильными игроками. Мы должны верить в то, что мы их одолеем и добьемся нужного нам результата.

Пропущенный гол? Все команды совершают ошибки. Я не исключаю того, что гол стал результатом ошибки в защите. Все равно мы рады конечному победному результату.

Домашняя победа над «Прогресом» нам придала уверенности. Отправляемся в Нидеркорн с настроем победить. Мы хотим побеждать в каждой игре Лиги Европы. «Уфа» способна пробиться в групповой этап турнира», — приводит слова Игбуна Today News Ufa.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогрес» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 16 августа.