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    Больше всего болельщиков приехало на ЧМ-2018 из Китая и США

    Во время чемпионата мира-2018 города-организаторы турнира посетили в общей сложности 6,8 миллиона болельщиков, из них 3,4 миллиона – из-за рубежа.

    По информации портала Welcome2018, наибольшее количество туристов прибыли в Россию из Китая (223,2 тысячи), США (167,4), Германии (81,6), Голландии (61,9) и Франции (45,1).

    Первое место по общему количеству приехавших на ЧМ-2018 туристов заняла Москва.

    Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:58

      Удивительно, что столько приехало из США

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