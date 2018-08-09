Больше всего болельщиков приехало на ЧМ-2018 из Китая и США

Во время чемпионата мира-2018 города-организаторы турнира посетили в общей сложности 6,8 миллиона болельщиков, из них 3,4 миллиона – из-за рубежа.

По информации портала Welcome2018, наибольшее количество туристов прибыли в Россию из Китая (223,2 тысячи), США (167,4), Германии (81,6), Голландии (61,9) и Франции (45,1).

Первое место по общему количеству приехавших на ЧМ-2018 туристов заняла Москва.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.