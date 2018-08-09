Моуринью недоволен действиями агента Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен действиями агента полузащитника Поля Погба Мино Райолы.

В «МЮ» обеспокоены тем фактом, что он ведет переговоры с рядом клубов Европы по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека. Англичане не собираются продавать своего футболиста этим летом.

Моуринью считает, что агент Погба действует не в интересах своего клиента, а лишь в качестве наживы на его переходе в виде процента от сделки.

Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.