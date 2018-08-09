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    Моуринью недоволен действиями агента Погба

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен действиями агента полузащитника Поля Погба Мино Райолы.

    В «МЮ» обеспокоены тем фактом, что он ведет переговоры с рядом клубов Европы по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека. Англичане не собираются продавать своего футболиста этим летом.

    Моуринью считает, что агент Погба действует не в интересах своего клиента, а лишь в качестве наживы на его переходе в виде процента от сделки.

    Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

    Источник: The Times

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    09.08.2018 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 августа 2018, 10:17

      Я налысо всего себя обрею если услышу хоть от ного тренера Я ДОВОЛЕН ДЕЙСТВИЯМИ РАЙОЛЫ.

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    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 9 августа 2018, 12:20

      Это ж Райола..в чьих же он интересах будет ещё действовать)

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