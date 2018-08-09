Моуринью недоволен действиями агента Погба

Я налысо всего себя обрею если услышу хоть от ного тренера Я ДОВОЛЕН ДЕЙСТВИЯМИ РАЙОЛЫ.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен действиями агента полузащитника Поля Погба Мино Райолы.
В «МЮ» обеспокоены тем фактом, что он ведет переговоры с рядом клубов Европы по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека. Англичане не собираются продавать своего футболиста этим летом.
Моуринью считает, что агент Погба действует не в интересах своего клиента, а лишь в качестве наживы на его переходе в виде процента от сделки.
Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.