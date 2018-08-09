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Моуринью недоволен действиями агента Погба

9 августа 2018, 10:55
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен действиями агента полузащитника Поля Погба Мино Райолы.

В «МЮ» обеспокоены тем фактом, что он ведет переговоры с рядом клубов Европы по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека. Англичане не собираются продавать своего футболиста этим летом.

Моуринью считает, что агент Погба действует не в интересах своего клиента, а лишь в качестве наживы на его переходе в виде процента от сделки.

Трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе Райола Мино
Комментарии (2)
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mig28
1533806412
Это ж Райола..в чьих же он интересах будет ещё действовать)
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ItalianFootball
1533885469
Я налысо всего себя обрею если услышу хоть от ного тренера Я ДОВОЛЕН ДЕЙСТВИЯМИ РАЙОЛЫ.
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