Гаврилов: «Спартак», кому вы уступили? Кому?»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

«Спартак» должен поменять все. Надо более агрессивно действовать. Взять инициативу в свои руки. Я понимаю, что в Греции играли с опаской, хотя зачем бояться эту команду? Надо играть в свой футбол и навязывать инициативу противнику. А ее отдали полностью грекам.

Контролировать мяч не могут, отбирать его не могут. Эти игроки «Спартака», видимо, не понимают, что это такое – контролировать мяч. Кому вы уступили? Кому? Конечно, будем надеяться, что дома красно-белые забьют гол и пройдут дальше», – сказал Гаврилов.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве.

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