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Гаврилов: «Спартак», кому вы уступили? Кому?»

9 августа 2018, 00:36
15

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

«Спартак» должен поменять все. Надо более агрессивно действовать. Взять инициативу в свои руки. Я понимаю, что в Греции играли с опаской, хотя зачем бояться эту команду? Надо играть в свой футбол и навязывать инициативу противнику. А ее отдали полностью грекам.

Контролировать мяч не могут, отбирать его не могут. Эти игроки «Спартака», видимо, не понимают, что это такое – контролировать мяч. Кому вы уступили? Кому? Конечно, будем надеяться, что дома красно-белые забьют гол и пройдут дальше», – сказал Гаврилов.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве.

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ПАОК Спартак Гаврилов Юрий
Комментарии (15)
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amazonaws
1533764589
Впервые с 2008 года "Спартак" начал еврокубковый сезон с поражения. Московский "Спартак" 2:3 проиграл греческому ПАОК в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. В 2008 году, 10 лет тому назад, спартаковцы на той же стадии были разгромлены киевским "Динамо" со счетом 1:4. Промес оправдывается за поражение, но пеналь надо было ЗАБИВАТЬ. Горевать нет повода. Впереди ещё одна игра, которая и решит, кто пойдёт дальше. В принципе, Спартак сыграл не плохо! Забили два гола на выезде! Есть все возможности дома наверстать упущенное в Греции. Так что, панике не поддавайтесь, а пожелайте Спартаку дома дожать ПАОК!
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Yev
1533765399
Не надо сгущать краски. Можно подумать он в составе того Спартака каждый год выигрывал титулы. Все нормально, надо просто выиграть в следующем матче. По мне, так лучше так играть с огоньком с интригой, чем тянуть, как некоторые, кота за известно что весь матч и потом забить с "левого" пеналя. Спартак - вперёд!!!
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Д Альбертини
1533774408
Такая тактика у карерры... Вся игра на контроатаке! А ее нет почти, не считая первого гола
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kaa-71
1533781081
Вперёд Спартак, вперёд
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Кинстифа
1533789654
Вот и мы все в недоумении...ъ Откровенно говоря защита у Паока дырявая... Но Спартак придерживался плана.. сидим в обороне. хотя и играть не умеет от неё))) Гениально блин...
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bolela_16
1533790125
кердык Еврокубкам в этом году, идем вниз после успехов в ЧМ...
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zigbert
1533797312
Критиковать мы все умеем. Но наверное Юрий забыл как в финале Олимпиады80 ,сборная СССР(в которой он сам играл) уступила сборной ГДР в Лужниках.
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OfaZavr
1533801120
все верно, только победой у себя домой смогут реабилитироваться и проходом дальше. у Спартака есть плохая привычка когда игра идет и забивать получается потом сразу сесть в оборону и отдать контроль сопернику хотя ведь есть возможности давить его и забивать еще больше.
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Вомбат
1533806617
Лично я не сомневаюсь что забьют. И надеюсь, что не один. Главное, чтобы в собственных воротах не было дыры.
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Полная Канистра
1533808399
всё норм Юра не кипятись сейчас очень много приличных команд стало все научились играть ПАОК не исключение Дома при своих болел и стенах будет тебе победа
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