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    Гаврилов: «Спартак», кому вы уступили? Кому?»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

    «Спартак» должен поменять все. Надо более агрессивно действовать. Взять инициативу в свои руки. Я понимаю, что в Греции играли с опаской, хотя зачем бояться эту команду? Надо играть в свой футбол и навязывать инициативу противнику. А ее отдали полностью грекам.

    Контролировать мяч не могут, отбирать его не могут. Эти игроки «Спартака», видимо, не понимают, что это такое – контролировать мяч. Кому вы уступили? Кому? Конечно, будем надеяться, что дома красно-белые забьют гол и пройдут дальше», – сказал Гаврилов.

    Ответный матч пройдет 14 августа в Москве.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2018 00:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 августа 2018, 20:10

      Юрию Гаврилову респект. Видел его игры..

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 12:53

      всё норм Юра не кипятись сейчас очень много приличных команд стало все научились играть ПАОК не исключение Дома при своих болел и стенах будет тебе победа

      5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 9 августа 2018, 12:23

      Лично я не сомневаюсь что забьют. И надеюсь, что не один. Главное, чтобы в собственных воротах не было дыры.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:52

      все верно, только победой у себя домой смогут реабилитироваться и проходом дальше. у Спартака есть плохая привычка когда игра идет и забивать получается потом сразу сесть в оборону и отдать контроль сопернику хотя ведь есть возможности давить его и забивать еще больше.

      5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 09:48

      Критиковать мы все умеем. Но наверное Юрий забыл как в финале Олимпиады80 ,сборная СССР(в которой он сам играл) уступила сборной ГДР в Лужниках.

      3
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      Рейтинг: +448

      Paladius > zigbert 9 августа 2018, 12:05

      Так то ГДР, а это Паок из Греции, а не Бавария из Германии! Хотя Паок был точно не хуже Спартака. А Спартак пока не укрепит фланги обороны, так и будут влетать, то грекам, то киприотам. Комбаров не защитник, сколько уже можно про это твердить!

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > zigbert 9 августа 2018, 21:45

      Так в финале

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 августа 2018, 07:48

      кердык Еврокубкам в этом году, идем вниз после успехов в ЧМ...

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 9 августа 2018, 07:40

      Вот и мы все в недоумении...ъ
      Откровенно говоря защита у Паока дырявая...
      Но Спартак придерживался плана.. сидим в обороне. хотя и играть не умеет от неё)))
      Гениально блин...

      6
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > Кинстифа 9 августа 2018, 07:42

      Достаточно вспомнить РПЛ. когда в конце матча жмутся от всех автобусников и пропускают частенько...

      4
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 9 августа 2018, 05:18

      Вперёд Спартак, вперёд

      5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 августа 2018, 03:26

      Такая тактика у карерры... Вся игра на контроатаке! А ее нет почти, не считая первого гола

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 августа 2018, 00:56

      Не надо сгущать краски. Можно подумать он в составе того Спартака каждый год выигрывал титулы. Все нормально, надо просто выиграть в следующем матче. По мне, так лучше так играть с огоньком с интригой, чем тянуть, как некоторые, кота за известно что весь матч и потом забить с "левого" пеналя.
      Спартак - вперёд!!!

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