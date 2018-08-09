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    Глушаков – Максименко: «До льва тебе далеко, конечно, но уже тигренок!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после поражения от ПАОКа (2:3) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов поддержал голкипера Александра Максименко.

    «Саня, не переживай, продолжай в том же духе, тренироваться и набираться опыта, критика будет всегда – это только начало карьеры!

    До льва тебе далеко, конечно, но уже тигренок!» – написал Глушаков в твиттере.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Twitter

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    09.08.2018 00:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 12:56

      ни когда не надо винить во всех грехах вратаря если проиграли то все виноваты в том числе и тренер надо всегда поддерживать Глушак молодец на то и капитан

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 августа 2018, 10:40

      Третий гол на его совести...но в целом, мне кажется паренек перспективный. А ошибаются все. Не унывай ,парень.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:00

      после такой игры еще находят повод для шуток и публикования их в соц. сетях((

      6
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 августа 2018, 06:22

      ЛОЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 9 августа 2018, 01:29

      xD)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 9 августа 2018, 00:24

      Вот балбес.)))

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