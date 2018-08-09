Глушаков – Максименко: «До льва тебе далеко, конечно, но уже тигренок!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после поражения от ПАОКа (2:3) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов поддержал голкипера Александра Максименко.

«Саня, не переживай, продолжай в том же духе, тренироваться и набираться опыта, критика будет всегда – это только начало карьеры!

До льва тебе далеко, конечно, но уже тигренок!» – написал Глушаков в твиттере.

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