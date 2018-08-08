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    Дзюба: «Черчесов говорил нам: «Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях игроков национальной команды во время ЧМ-2018.

    «Вы знаете, впервые за мою карьеру все спортсмены настолько сплотились ради одной общей цели, стали дружным коллективом, буквально семьей. И после турнира мы намного теплее общаемся. Тренер Станислав Саламович Черчесов так и говорил нам: «Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого». И мы понимали: вернемся либо с почестями, либо с руганью. Просто классическое «со щитом или на щите».

    А нам хотелось, чтобы страна нами гордилась. И мы были безумно счастливы, что происходит такое: бабушки, дети, девушки – все смотрят футбол и испытывают суперэмоции. Нас стали узнавать везде, реально, как рок-звезд! Волшебный турнир, волшебные ощущения», – приводит слова Дзюбы Sobaka.ru.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды за всю историю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 20:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 9 августа 2018, 05:21

      Давай за нас, давай за вас, давай за Сибиру, за Кавказ...

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 8 августа 2018, 22:48

      Харе уже в облаках летать, потом на пенсию выйдешь еще будешь рассказывать, надо же бубновых всяких кем то замещать, а то уже Динамо с Минска на носу, одни уже вон с Саввиди сыграли.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 августа 2018, 22:28

      Пора уже заканчивать с футболом и начинать мемуары спортивные писать: "Как не смотря на нелегкий отборочный турнир,тяжелую группу и чужое поле, таки смогли дойти до четверть финала ЧМ ". Можно кратче : "заслуженные футбольные рок-звезды". Артемка, вернись на землю!ЧМ давно закончился!возвращайся в футбольные реалии сегодняшнего дня.

      -1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 августа 2018, 21:42

      Так и было. Молодцы парни!!! Но былые заслуги уже в прошлом, надеюсь в переди только светлое будущее!!! Россия - вперёд!!!

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