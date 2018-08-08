Дзюба: «Черчесов говорил нам: «Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях игроков национальной команды во время ЧМ-2018.

«Вы знаете, впервые за мою карьеру все спортсмены настолько сплотились ради одной общей цели, стали дружным коллективом, буквально семьей. И после турнира мы намного теплее общаемся. Тренер Станислав Саламович Черчесов так и говорил нам: «Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого». И мы понимали: вернемся либо с почестями, либо с руганью. Просто классическое «со щитом или на щите».

А нам хотелось, чтобы страна нами гордилась. И мы были безумно счастливы, что происходит такое: бабушки, дети, девушки – все смотрят футбол и испытывают суперэмоции. Нас стали узнавать везде, реально, как рок-звезд! Волшебный турнир, волшебные ощущения», – приводит слова Дзюбы Sobaka.ru.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды за всю историю.