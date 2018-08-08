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    Тренер сборной России по синхронному плаванию: «Звание ЗМС надо заслужить. Футболисты просто подняли шумиху»

    Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением о присвоении российским футболистам звания заслуженных мастеров спорта. Напомним, на ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.

    — Наши синхронистки в олимпийских дисциплинах под вашим руководством не проигрывают уже 21 год. В связи с этим хочется спросить: российские футболисты за выход в четвертьфинал чемпионата мира справедливо получили звания заслуженных мастеров спорта?

    — Мое личное мнение заключается в том, что за заслуженного надо еще поработать, как в других видах спорта. Все-таки это высокое достижение. А вдруг этот успех окажется просто неожиданным и единственным? Надо же за-слу-жи-вать!

    — Те, кто одобряет это решение, говорят о том, что в футболе конкуренция несравнимо больше, поэтому выход в четвертьфинал — это действительно круто.

    — Мне трудно судить, я не сильно увлечена футболом, смотрела только несколько матчей. Но одно дело — заслужить, а другое — ворваться. Если бы они заняли хотя бы третье место, то никаких вопросов, а они пока преодолели некий рубеж для будущего. Поэтому назвать это победой невозможно. Просто подняли шумиху. Чем же тогда раньше был футбол, за который получали хорошие деньги? Что же это было?

    — Но, согласитесь, положительных эмоций стране они подарили очень много.

    — Во-первых, наши футболисты выглядели сейчас иначе, они смотрелись более профессионально. Во-вторых, я всегда ратовала за то, чтобы команду возглавил наш тренер, а не какой-то приглашенный со стороны, при котором команда хорошо проигрывала. Я и за меньшие деньги могу проиграть, если поведу команду.

    Поэтому хочу поздравить Станислава Черчесова и пожелать ему, чтобы в дальнейшем у команды появились более высокие достижения, чтобы она поднялась на пьедестал.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2018 13:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 8 августа 2018, 23:15

      Выдали значки ЗМС и ордена не по закону, а по понятиям. Один депутат обосновал это награждение тем, что в футболе мы никогда не выиграем медали. Следуя этой ослиной логике, можно дать героя России дурню, потому что он никогда не станет умным. Формулировка такая, за огромный вклад в развитии идиотизма в стране.

      2
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      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Spiridonovich 14 августа 2018, 13:10

      я думаю что развитие идиотизма в стране происходит благодаря таким как вы которые не умеют радоваться победам! А ребята молодцы! и за них не было стыдно наверное впервые с 2008 года...

      0
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      ...
      Рейтинг: +137

      coocoo > Всем привет, я тут время 16 августа 2018, 17:38

      В 2008 была игра, качество игры вернее. А сейчас просто повезло, а значки эти по большому счету нах никому не нужны и обсуждать здесь нечего

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:24

      уже пройденная тема, незачем к ней снова возвращаться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 17:51

      Синхронистки имеют право задать такой вопрос.

      5
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      Рейтинг: +137

      olebar73 8 августа 2018, 16:11

      Интересно,сколько человек в мире посмотрело выступление этих ************?Вообще,для кого они выступают,кому они интересны?Наверное только родным,друзьям и любовниками(любовницам).Кому, нахер ,нужны их победы,по-большому счету?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > olebar73 20 июня 2019, 16:19

      для таких баранов как ты они не нужны !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3579

      Axe111 8 августа 2018, 15:44

      Им стыдно должно быть за эти ЗВАНИЯ!!!

      2
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 8 августа 2018, 14:27

      Если Сердюков и Кириенко герои России, то чем Смолов не ЗМС.

      7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Ахимас Вельде 8 августа 2018, 15:38

      Извинись.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 августа 2018, 14:11

      Когда будешь собирать два миллиарда телеаудитории на свое плаванье, тогда и вякай, дура

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 августа 2018, 13:49

      Тема уже приелась, но ведь не поспоришь, ВСЁ ВЕРНО сказано!

      4
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