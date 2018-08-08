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  • Тренер сборной России по синхронному плаванию: «Звание ЗМС надо заслужить. Футболисты просто подняли шумиху»

Тренер сборной России по синхронному плаванию: «Звание ЗМС надо заслужить. Футболисты просто подняли шумиху»

8 августа 2018, 13:37
12

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением о присвоении российским футболистам звания заслуженных мастеров спорта. Напомним, на ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.

— Наши синхронистки в олимпийских дисциплинах под вашим руководством не проигрывают уже 21 год. В связи с этим хочется спросить: российские футболисты за выход в четвертьфинал чемпионата мира справедливо получили звания заслуженных мастеров спорта?

— Мое личное мнение заключается в том, что за заслуженного надо еще поработать, как в других видах спорта. Все-таки это высокое достижение. А вдруг этот успех окажется просто неожиданным и единственным? Надо же за-слу-жи-вать!

— Те, кто одобряет это решение, говорят о том, что в футболе конкуренция несравнимо больше, поэтому выход в четвертьфинал — это действительно круто.

— Мне трудно судить, я не сильно увлечена футболом, смотрела только несколько матчей. Но одно дело — заслужить, а другое — ворваться. Если бы они заняли хотя бы третье место, то никаких вопросов, а они пока преодолели некий рубеж для будущего. Поэтому назвать это победой невозможно. Просто подняли шумиху. Чем же тогда раньше был футбол, за который получали хорошие деньги? Что же это было?

— Но, согласитесь, положительных эмоций стране они подарили очень много.

— Во-первых, наши футболисты выглядели сейчас иначе, они смотрелись более профессионально. Во-вторых, я всегда ратовала за то, чтобы команду возглавил наш тренер, а не какой-то приглашенный со стороны, при котором команда хорошо проигрывала. Я и за меньшие деньги могу проиграть, если поведу команду.

Поэтому хочу поздравить Станислава Черчесова и пожелать ему, чтобы в дальнейшем у команды появились более высокие достижения, чтобы она поднялась на пьедестал.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Кубок Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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filosof sparty
1533725397
Тема уже приелась, но ведь не поспоришь, ВСЁ ВЕРНО сказано!
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тщмек 19
1533726675
Когда будешь собирать два миллиарда телеаудитории на свое плаванье, тогда и вякай, дура
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Ахимас Вельде
1533727665
Если Сердюков и Кириенко герои России, то чем Смолов не ЗМС.
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Axe111
1533732283
Им стыдно должно быть за эти ЗВАНИЯ!!!
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olebar73
1533733874
Интересно,сколько человек в мире посмотрело выступление этих ************?Вообще,для кого они выступают,кому они интересны?Наверное только родным,друзьям и любовниками(любовницам).Кому, нахер ,нужны их победы,по-большому счету?
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zigbert
1533739909
Синхронистки имеют право задать такой вопрос.
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OfaZavr
1533741863
уже пройденная тема, незачем к ней снова возвращаться.
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Spiridonovich
1533759331
Выдали значки ЗМС и ордена не по закону, а по понятиям. Один депутат обосновал это награждение тем, что в футболе мы никогда не выиграем медали. Следуя этой ослиной логике, можно дать героя России дурню, потому что он никогда не станет умным. Формулировка такая, за огромный вклад в развитии идиотизма в стране.
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