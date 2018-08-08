Тренер сборной России по синхронному плаванию: «Звание ЗМС надо заслужить. Футболисты просто подняли шумиху»

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением о присвоении российским футболистам звания заслуженных мастеров спорта. Напомним, на ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.

— Наши синхронистки в олимпийских дисциплинах под вашим руководством не проигрывают уже 21 год. В связи с этим хочется спросить: российские футболисты за выход в четвертьфинал чемпионата мира справедливо получили звания заслуженных мастеров спорта?

— Мое личное мнение заключается в том, что за заслуженного надо еще поработать, как в других видах спорта. Все-таки это высокое достижение. А вдруг этот успех окажется просто неожиданным и единственным? Надо же за-слу-жи-вать!

— Те, кто одобряет это решение, говорят о том, что в футболе конкуренция несравнимо больше, поэтому выход в четвертьфинал — это действительно круто.

— Мне трудно судить, я не сильно увлечена футболом, смотрела только несколько матчей. Но одно дело — заслужить, а другое — ворваться. Если бы они заняли хотя бы третье место, то никаких вопросов, а они пока преодолели некий рубеж для будущего. Поэтому назвать это победой невозможно. Просто подняли шумиху. Чем же тогда раньше был футбол, за который получали хорошие деньги? Что же это было?

— Но, согласитесь, положительных эмоций стране они подарили очень много.

— Во-первых, наши футболисты выглядели сейчас иначе, они смотрелись более профессионально. Во-вторых, я всегда ратовала за то, чтобы команду возглавил наш тренер, а не какой-то приглашенный со стороны, при котором команда хорошо проигрывала. Я и за меньшие деньги могу проиграть, если поведу команду.

Поэтому хочу поздравить Станислава Черчесова и пожелать ему, чтобы в дальнейшем у команды появились более высокие достижения, чтобы она поднялась на пьедестал.