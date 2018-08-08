Журналист Sky: «В арендном контракте Ковачича с «Челси» будет опция выкупа»

Журналист итальянского отдела Sky Sport Анджело Маньянте рассказал о ситуации в мадридском «Реале».

«Будет ли в контракте Ковачича с «Челси» право выкупа? Да, конечно.

«Реал» на данный момент ждет прояснения ситуации с будущим Модрича. Флорентино Перес проводит встречу с игроком», – написал итальянец в твиттере.

6 августа появилась информация о том, что 24-летний хорват отказался тренироваться со «сливочными». Вчера сообщалось об интересе к вице-чемпиону миру со стороны шести клубов.