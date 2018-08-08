Журналист Sky: «В арендном контракте Ковачича с «Челси» будет опция выкупа»

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить барселону с победой в чемпионате 18-19 , и кубком испании. Не посрамите испанию в лч, так как реал вам там не поддержит ближайшие годы, но мы постараемся попасть в ЛЕ через 3-е место в угрппе, и попробовать выйти в финал, может быть встретимся в суперкубке через год. Если еще и модрич уйдет, то сори, в ле мы тоже не поможем.
Журналист итальянского отдела Sky Sport Анджело Маньянте рассказал о ситуации в мадридском «Реале».
«Будет ли в контракте Ковачича с «Челси» право выкупа? Да, конечно.
«Реал» на данный момент ждет прояснения ситуации с будущим Модрича. Флорентино Перес проводит встречу с игроком», – написал итальянец в твиттере.
6 августа появилась информация о том, что 24-летний хорват отказался тренироваться со «сливочными». Вчера сообщалось об интересе к вице-чемпиону миру со стороны шести клубов.