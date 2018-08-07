Ковачичем интересуются шесть топ-клубов. Ранее хавбек отказался тренироваться с «Реалом»

Шесть клубов заинтересованы в приобретении полузащитника «Реала» Матео Ковачича.

Окружение 24-летнего футболиста уже отправило запросы в различные клубы, контактируя с шестью из них: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интером», «Миланом» и «Наполи».

Ранее хорват отказался тренироваться с мадридцами, пока не наступит определенность с его будущим. Хавбек хочет покинуть клуб.

Нынешний контракт Ковачича с «Реалом» действует до 2021 года.