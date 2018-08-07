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    Ковачичем интересуются шесть топ-клубов. Ранее хавбек отказался тренироваться с «Реалом»

    Шесть клубов заинтересованы в приобретении полузащитника «Реала» Матео Ковачича.

    Окружение 24-летнего футболиста уже отправило запросы в различные клубы, контактируя с шестью из них: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интером», «Миланом» и «Наполи».

    Ранее хорват отказался тренироваться с мадридцами, пока не наступит определенность с его будущим. Хавбек хочет покинуть клуб.

    Нынешний контракт Ковачича с «Реалом» действует до 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    07.08.2018 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 августа 2018, 15:30

      Нужно обновлять состав Реалу. Обоих хорватов Интеру, тем интереснее СериАл будет. А на замену им можно найти сильных игроков. Хотя Модрич очень хорош, но Реал это супертоп клуб, поэтому там должны играть игроки, которые ещё много лет будут показывать максимально высокий уровень. Кейн, Азар, де Брюйне, например.

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