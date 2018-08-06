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    Ковачич отказался тренироваться с «Реалом» и хочет уйти из клуба 

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич хочет покинуть клуб. Сегодня игрок прибыл на тренировочную базу команды и встретился с руководством «Реала». Хорват заявил, что не будет тренироваться с командой, пока не решится вопрос с его будущим. Игрок не понимает, какие у клуба планы на него.

    Ковачич хочет уйти из «Реала» и получать больше игрового времени. Ранее сообщалось, что клуб не готов отпустить игрока.

    «Реал» отклонил предложения «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы» по Ковачичу. Игрок хочет уйти из клуба

    Источник: Marca

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    06.08.2018 22:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 7 августа 2018, 06:56

      Да, сколько можно сидеть на лавке. Его можно понять.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 августа 2018, 00:49

      Мужик.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 23:19

      А куда ему рваться? Модрич не молодеет, через год-два может занять его место, если Лука вообще не уйдёт в это ТО. Зидан его методично подводил под основу, а в новом клубе придётся всё доказывать с нуля. Я, конечно, статистику не веду, но многие, кто вот так вот уходил за лучшей жизнью в другие клубы, сколько из них заиграло? Многие просто растворились в середняках.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 7 августа 2018, 00:36

      да дебильная ситуация, да, я его понимаю. он реально хорош, хотя бы настолько, чтобы играть 1/3 из всего возможного времени, но он выходит на замену раз в 4 мачта, и в основе 1 из 7. Но блин, он как раз брался под модрича, под его замену... куда ему уходить, ему всего 24, то они командой выигрывают 3 лч подряд, а потом разбегаются.. ладно бы это иско ныл, он еще круче. а в основу не попадает, или начо , вся карьера - банка реала, кантерано, в систепме реала с 2001 ГОДА, 28 лет но на банке, вот если б он заныл я бы тоже понял... а кова.. да через год он будет в основе, если модрич этим летом не уйдет, то след. 100%, если он сейчас просится на выход, его максимум уговорят на 1 сезон, мол роналду ушел, ты нужен. останься на год.. хз, модрич в таком возрасте что уйти может и завтра уже. А так да, уходили и толку, из последних кто вспоминается? Конечно же мората, в юве хорош был, вернулся в реал ,15 голов выходя на замены, в челси что? мората сейчас ничего не стоит, реал продал за 80 лямов! или 70, евро, не помню, обратно купит за 40.

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 6 августа 2018, 23:09

      посредственность, ищущая большей слав...... денег.....

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 6 августа 2018, 22:48

      Го,в Енисей

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 августа 2018, 22:46

      Вполне нормальное желание !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 22:35

      В "Реале" Зидан ушёл и следом остальные побежали...

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