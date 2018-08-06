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  • Ковачич отказался тренироваться с «Реалом» и хочет уйти из клуба 

Ковачич отказался тренироваться с «Реалом» и хочет уйти из клуба 

6 августа 2018, 22:22
8

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич хочет покинуть клуб. Сегодня игрок прибыл на тренировочную базу команды и встретился с руководством «Реала». Хорват заявил, что не будет тренироваться с командой, пока не решится вопрос с его будущим. Игрок не понимает, какие у клуба планы на него.

Ковачич хочет уйти из «Реала» и получать больше игрового времени. Ранее сообщалось, что клуб не готов отпустить игрока.

«Реал» отклонил предложения «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы» по Ковачичу. Игрок хочет уйти из клуба

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Ковачич Матео
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1533584153
В "Реале" Зидан ушёл и следом остальные побежали...
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XaXatyn
1533584783
Вполне нормальное желание !
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GoldPlayFIFARus9
1533584912
Го,в Енисей
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rammax fcsm
1533586154
посредственность, ищущая большей слав...... денег.....
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Cules2013
1533586799
А куда ему рваться? Модрич не молодеет, через год-два может занять его место, если Лука вообще не уйдёт в это ТО. Зидан его методично подводил под основу, а в новом клубе придётся всё доказывать с нуля. Я, конечно, статистику не веду, но многие, кто вот так вот уходил за лучшей жизнью в другие клубы, сколько из них заиграло? Многие просто растворились в середняках.
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DIDI 23
1533592146
Мужик.
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Aseke_84
1533614164
Да, сколько можно сидеть на лавке. Его можно понять.
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