Ковачич отказался тренироваться с «Реалом» и хочет уйти из клуба 

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич хочет покинуть клуб. Сегодня игрок прибыл на тренировочную базу команды и встретился с руководством «Реала». Хорват заявил, что не будет тренироваться с командой, пока не решится вопрос с его будущим. Игрок не понимает, какие у клуба планы на него.

Ковачич хочет уйти из «Реала» и получать больше игрового времени. Ранее сообщалось, что клуб не готов отпустить игрока.

«Реал» отклонил предложения «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы» по Ковачичу. Игрок хочет уйти из клуба