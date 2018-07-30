«Реал» отклонил предложения «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы» по Ковачичу. Игрок хочет уйти из клуба

«Реал» намерен сохранить полузащитника Матео Ковачича в команде. Руководство клуба отклонило предложения «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ромы».

В Мадриде не хотят продавать игрока, потому что сейчас на рынке нет футболиста с теми же качествами, что у Ковачича, доступного по разумной цене.

Ранее игрок сообщил главному тренеру «Реала» Хулену Лопетеги, что хочет покинуть команду. В прошлом сезоне Ковачич получал мало игровой практики и был этим недоволен. 5 августа футболист вернется из отпуска и снова встретится с тренером.