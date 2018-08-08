Президент «Бешикташа» прибыл в Лондон. Турецкий клуб можеть продать Виду «Арсеналу»

На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Арсенала» к защитнику «Бешикташа» Домагою Виде. Сообщалось, что сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

По информации Turkish Football, президент стамбульского клуба Фикрет Орман прилетел в Лондон и в ближайшее время может провести переговоры по трансферу.

29-летний Вида пополнил состав турецкого клуба в январе, покинув киевское «Динамо» после пяти лет выступлений. На его счету три гола в 36 играх всех турниров прошлого сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов.

Напомним, в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира на минувшем ЧМ-2018.