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    Президент «Бешикташа» прибыл в Лондон. Турецкий клуб можеть продать Виду «Арсеналу»

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Арсенала» к защитнику «Бешикташа» Домагою Виде. Сообщалось, что сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

    По информации Turkish Football, президент стамбульского клуба Фикрет Орман прилетел в Лондон и в ближайшее время может провести переговоры по трансферу.

    29-летний Вида пополнил состав турецкого клуба в январе, покинув киевское «Динамо» после пяти лет выступлений. На его счету три гола в 36 играх всех турниров прошлого сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов.

    Напомним, в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира на минувшем ЧМ-2018.

    Источник: Twitter

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    08.08.2018 13:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 13:37

      Интересный может быть трансфер. Не думаю, что он хуже того же Сократиса. Скорее, ощутимо лучше.

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      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 > Cules2013 8 августа 2018, 18:57

      Думаю, Сократис то играть будет 90%, а вот с кем сравнивать нужно так это с Кошелны и Мустафи, вот этих ребят и должен заставить зашевелиться Вида.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Maxi_7 8 августа 2018, 19:09

      Это, конечно же, моё личное мнение, но Косельны уже своё отыграл в Арсенале, а Сократис явно не тот, кто будет цементом. Как вспоминаю защиту БД - одна из самых дырявых среди топ-команд за последние годы. Как-то нет веры ни в одного защитника из этой команды. Мустафи может и подзавял в Арсенале, но он потенциально самый сильный ЦЗ сейчас в команде, а Вида свой уровень показал на ЧМ. Не зря он основной в сборной. Собственно, он и раньше был на хорошему счету.

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