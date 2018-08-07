Главные новости дня. Контракт Еременко со «Спартаком», «Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов

Джикия, Самедов и Мельгарехо не полетели со «Спартаком» на матч против ПАОКа.

Контракт Еременко со «Спартаком» рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в этом году.

«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса.

«Бернли» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити».

Модрич согласовал контракт с «Интером».

«Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов.

С этого сезона команды смогут выходить на матчи под свои гимны.

«Челси» заплатил за Кепу 80 миллионов, завтра вратарь вылетит в Лондон.