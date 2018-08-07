Главные новости дня. Контракт Еременко со «Спартаком», «Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2018 21:53
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 августа 2018, 05:25

      Есть новости интереснее, чем в заголовке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 8 августа 2018, 02:04

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 8 августа 2018, 01:59

      интересно!

      0
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