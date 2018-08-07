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  • Главные новости дня. Контракт Еременко со «Спартаком», «Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов

Главные новости дня. Контракт Еременко со «Спартаком», «Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов

7 августа 2018, 21:53
3

Джикия, Самедов и Мельгарехо не полетели со «Спартаком» на матч против ПАОКа.

Контракт Еременко со «Спартаком» рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в этом году.

«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса.

«Бернли» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити».

Модрич согласовал контракт с «Интером».

«Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов.

С этого сезона команды смогут выходить на матчи под свои гимны.

«Челси» заплатил за Кепу 80 миллионов, завтра вратарь вылетит в Лондон.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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AEerr
1533682754
интересно!
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fosterwow
1533683043
)
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BoltCX
1533695138
Есть новости интереснее, чем в заголовке.
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