Главные новости дня. Контракт Еременко со «Спартаком», «Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов

Джикия, Самедов и Мельгарехо не полетели со «Спартаком» на матч против ПАОКа.
Контракт Еременко со «Спартаком» рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в этом году.
«Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса.
«Бернли» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити».
Модрич согласовал контракт с «Интером».
«Зенит» готов заплатить «Дженоа» за Лаксальта требуемые 20 миллионов.
С этого сезона команды смогут выходить на матчи под свои гимны.
«Челси» заплатил за Кепу 80 миллионов, завтра вратарь вылетит в Лондон.
Источник: Бомбардир.ру