Модрич согласовал контракт с «Интером»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич близок к переходу в «Интер».

Стороны уже согласовали личный контракт хорвата и обсудили роль игрока в миланской команде. Теперь Модричу нужно уговорить президента мадридцев Флорентино Переса отпустить его из клуба.

Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Модричу контракт сроком на четыре года с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Ожидается, что Модрич и Перес проведут встречу в среду, 8 августа.