Модрич согласовал контракт с «Интером»

И еще за 10 в год поедет потом доигрывать в Китай на 4 года,насколько я помню,да ведь круто же.еще 8 лет футбольной жизни и за хорошие деньги...
Полузащитник «Реала» Лука Модрич близок к переходу в «Интер».
Стороны уже согласовали личный контракт хорвата и обсудили роль игрока в миланской команде. Теперь Модричу нужно уговорить президента мадридцев Флорентино Переса отпустить его из клуба.
Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Модричу контракт сроком на четыре года с зарплатой 10 миллионов евро в год.
Ожидается, что Модрич и Перес проведут встречу в среду, 8 августа.