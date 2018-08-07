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    Модрич согласовал контракт с «Интером»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич близок к переходу в «Интер».

    Стороны уже согласовали личный контракт хорвата и обсудили роль игрока в миланской команде. Теперь Модричу нужно уговорить президента мадридцев Флорентино Переса отпустить его из клуба.

    Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Модричу контракт сроком на четыре года с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    Ожидается, что Модрич и Перес проведут встречу в среду, 8 августа.

    Источник: Calciomercato

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    07.08.2018 15:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 16:58

      И еще за 10 в год поедет потом доигрывать в Китай на 4 года,насколько я помню,да ведь круто же.еще 8 лет футбольной жизни и за хорошие деньги...

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 16:47

      Хотя Лука игрок совсем не молодой, без него Реалу будет трудно.

      3
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 7 августа 2018, 16:42

      Да не, не верю.
      Но если случиться чемпионат Италии станет только интересней.
      Топ клубы неплохо за купились, пора уже смениться чемпиону.
      Хотя Юве просто так титул тоже не отдаст.

      0
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      Рейтинг: +22

      Gamidio 7 августа 2018, 16:08

      Я думаю Перес не отпустит его. Слишком он важен для Реала

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 7 августа 2018, 16:05

      Перес сказал за 600-700 млн продаст его...по факту не больше 40 уйдет

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 августа 2018, 15:44

      Интересно смотреть как команда ,которая выиграла три раза подряд ЛЧ фактически меняется полностью , понятно ,что не все уйдут из тех кто был раньше , но когда уходит тренер , лучший игрок и лидер и ещё лидер центра поля это значит полная перестройка команды , интересно как успешно и быстро её проведут в Мадриде.

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > hevbn 28 7 августа 2018, 16:40

      у них три состава на скамейке и в арендах

      -1
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