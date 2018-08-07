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  • С этого сезона команды смогут выходить на матчи под свои гимны

С этого сезона команды смогут выходить на матчи под свои гимны

7 августа 2018, 17:59
13

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что с нынешнего сезона командам необязательно использовать футбольный марш Блантера, когда они выходят на поле перед матчем.

– «Спартак» не включает марш Блантера при выходе на матч. Это не нарушение регламента?

– Команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой.

На матче ЦСКА – «Ростов», например, баннеры выносились под гимн клуба, а команды выходили под марш Блантера. С этого сезона разрешено избегать таких двойных мелодий.

Знаменитый футбольный марш был написан светским композитором Матвеем Блантером в 1938 году. С тех пор он неизменно звучал на матчах чемпионатов СССР и России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Mirak92
1533654532
Для зенита.очевидно Шнурова)
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Mirak92
1533654606
Нуу для динамо,просто сирены хватит)
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Garrincha58
1533655218
опять цирк будет
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KOLBIS
1533656865
А зачем?Я когда играл и выходил под гимн футбольный,было такое чувство гордости и уверенности...Не спорю может быть сейчас футболистов и гимны клубов устраивают...
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OfaZavr
1533660240
марш Блантера как уже привычно, оставили бы уж как есть. хотя кому-то может и гимн клуба более предпочтителен.
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андрей андреев
1533662526
Страшно подумать под какой гимн будет выходить "Ахмат".Хотелось бы под песню Шевчука " Не стреляй"
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Yev
1533662642
Есть традиции, нарушение которых не обязательно. По мне, так когда я слышу марш Блантера в душе начинается волнение по поводу предстоящего праздника футбола. Моя дочь с груднячка знает эту мелодию и знает, чтл папа смотрит футбол. Наверное надо использовать гимны клубов, но и необходимо найти место для ИСТОРИИ!
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+50/-50
1533662702
Банер, это дело частное. Пусть его выносят, хоть под "Хава Нагилу". А матч, дело Федеральное. И десятки тысяч болельщиков по всей Стране, могут быть не согласны с мнением отдельной группировки. Пышкин рулит не туда, куда надо.
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СЛАВА 81
1533664637
Мне нравится выход футболистов под гимн Блантера
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Lester84
1533664657
Эх, жаль Мордовии в премьере больше нету. Ее матчи начинались бы с гимна Витька: "Вперед Мордва великая!")))
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