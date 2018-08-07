С этого сезона команды смогут выходить на матчи под свои гимны

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что с нынешнего сезона командам необязательно использовать футбольный марш Блантера, когда они выходят на поле перед матчем.

– «Спартак» не включает марш Блантера при выходе на матч. Это не нарушение регламента?

– Команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой.

На матче ЦСКА – «Ростов», например, баннеры выносились под гимн клуба, а команды выходили под марш Блантера. С этого сезона разрешено избегать таких двойных мелодий.

Знаменитый футбольный марш был написан светским композитором Матвеем Блантером в 1938 году. С тех пор он неизменно звучал на матчах чемпионатов СССР и России.