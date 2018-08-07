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    С этого сезона команды смогут выходить на матчи под свои гимны

    Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что с нынешнего сезона командам необязательно использовать футбольный марш Блантера, когда они выходят на поле перед матчем.

    – «Спартак» не включает марш Блантера при выходе на матч. Это не нарушение регламента?

    – Команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой.

    На матче ЦСКА – «Ростов», например, баннеры выносились под гимн клуба, а команды выходили под марш Блантера. С этого сезона разрешено избегать таких двойных мелодий.

    Знаменитый футбольный марш был написан светским композитором Матвеем Блантером в 1938 году. С тех пор он неизменно звучал на матчах чемпионатов СССР и России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2018 17:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 августа 2018, 20:57

      Эх, жаль Мордовии в премьере больше нету. Ее матчи начинались бы с гимна Витька: "Вперед Мордва великая!")))

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 августа 2018, 20:57

      Мне нравится выход футболистов под гимн Блантера

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 августа 2018, 20:25

      Банер, это дело частное. Пусть его выносят, хоть под "Хава Нагилу". А матч, дело Федеральное. И десятки тысяч болельщиков по всей Стране, могут быть не согласны с мнением отдельной группировки. Пышкин рулит не туда, куда надо.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 августа 2018, 20:24

      Есть традиции, нарушение которых не обязательно. По мне, так когда я слышу марш Блантера в душе начинается волнение по поводу предстоящего праздника футбола. Моя дочь с груднячка знает эту мелодию и знает, чтл папа смотрит футбол. Наверное надо использовать гимны клубов, но и необходимо найти место для ИСТОРИИ!

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 августа 2018, 20:22

      Страшно подумать под какой гимн будет выходить "Ахмат".Хотелось бы под песню Шевчука " Не стреляй"

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:44

      марш Блантера как уже привычно, оставили бы уж как есть. хотя кому-то может и гимн клуба более предпочтителен.

      3
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      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > OfaZavr 7 августа 2018, 21:36

      Конечно гимн клуба должен быть ,но с марша Блантера практически началась история отечественного футбола и его запрещать нельзя.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 18:47

      А зачем?Я когда играл и выходил под гимн футбольный,было такое чувство гордости и уверенности...Не спорю может быть сейчас футболистов и гимны клубов устраивают...

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2018, 18:20

      опять цирк будет

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 7 августа 2018, 18:10

      Нуу для динамо,просто сирены хватит)

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 7 августа 2018, 18:09

      Для мясных,что то народное,можно гимн ссср или Высоцкого,хоть он и за коней топтал

      -1
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