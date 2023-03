Полузащитник Бибрас Натхо стал игроком «Олимпиакоса».

О подробностях сделки не сообщается. В июне игрок стал свободным агентом, последним его клубом был ЦСКА. Натхо выступал за москвичей с 2014 по 2018 год.

Μπίμπαρς Νάτχο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @BibarsNatcho welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #BibarsNatcho #WelcomeBibars pic.twitter.com/7xFbfDYt0F