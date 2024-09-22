Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев сравнил двух российских форвардов: Артема Дзюбу и Федора Чалова.

Дзюба накануне оформил ассистентский дубль за «Акрон» в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

Чалов забил дебютный гол за ПАОК в ворота «Волоса».

«Я смотрел матч «Акрона» с «Краснодаром». Артем молодец, сделал уже три голевые передачи.

Мне Дзюба нравится больше Чалова, он настоящий форвард, может взять игру на себя, а Федор очень зависим, не лидер. А на Артема надеются. Он высокого роста, может головой сыграть», – сказал Пономарев.