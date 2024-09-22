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    Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов

    Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев сравнил двух российских форвардов: Артема Дзюбу и Федора Чалова.

    • Дзюба накануне оформил ассистентский дубль за «Акрон» в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).
    • Чалов забил дебютный гол за ПАОК в ворота «Волоса».

    «Я смотрел матч «Акрона» с «Краснодаром». Артем молодец, сделал уже три голевые передачи.

    Мне Дзюба нравится больше Чалова, он настоящий форвард, может взять игру на себя, а Федор очень зависим, не лидер. А на Артема надеются. Он высокого роста, может головой сыграть», – сказал Пономарев.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.09.2024 09:40
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    Комментарии (9)
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    1726987684
    Да кто, б**ть, его всё время спрашивает?!
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    The only one
    1726989283
    Пономарёв лучше...
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    Snek
    1726992921
    Зачем вообще сравнивать центрального нападающего и флангового вингера?
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    Spartak_forv@
    1726994104
    Заплатите мэтру за молчание!
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    subbotaspartak
    1726994561
    Он высокого роста, может головой сыграть»... или об голову...
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