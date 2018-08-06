Брат Роналду: «Уверен, Криштиану войдет в историю Серии А»

Брат нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Угу Авейру считает, что португалец способен войти в историю итальянского чемпионата.

33-летний футболист перешел в туринский клуб из «Реала» этим летом 112 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.

«Думаю, что Криштиану будет успешен в «Ювентусе». С моей точки зрения, он выбрал исключительный клуб, и он поможет ему добиться отличных результатов.

Среди прочего, Италия – чудесная страна, в которой можно играть в футбол. Здесь всегда была отличная лига.

Зная его, могу сказать, что Криштиану отдаст все в его теле, чтобы поддерживать тот уровень, на котором он находится сейчас, и даже улучшать его.

Я уверен, он будет выступать на высоком уровне. Серия А – очень конкурентоспособная лига, и я уверен, что он войдет в ее историю.

Это новый вызов для Криштиану, а ему всегда нравились новые задачи, поставленные перед ним», – сказал Авейру.