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Брат Роналду: «Уверен, Криштиану войдет в историю Серии А»

6 августа 2018, 16:39
3

Брат нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Угу Авейру считает, что португалец способен войти в историю итальянского чемпионата.

33-летний футболист перешел в туринский клуб из «Реала» этим летом 112 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.

«Думаю, что Криштиану будет успешен в «Ювентусе». С моей точки зрения, он выбрал исключительный клуб, и он поможет ему добиться отличных результатов.

Среди прочего, Италия – чудесная страна, в которой можно играть в футбол. Здесь всегда была отличная лига.

Зная его, могу сказать, что Криштиану отдаст все в его теле, чтобы поддерживать тот уровень, на котором он находится сейчас, и даже улучшать его.

Я уверен, он будет выступать на высоком уровне. Серия А – очень конкурентоспособная лига, и я уверен, что он войдет в ее историю.

Это новый вызов для Криштиану, а ему всегда нравились новые задачи, поставленные перед ним», – сказал Авейру.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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lNeTl
1533564487
В историю трудно войти, зато легко вляпаться!
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Yev
1533564668
Капитан-Очевидность. Конечно он войдёт в историю серии А, балбес, он уже в МИРОВОЙ истории футбола!!! Зачем даже такое спрашивать, говорить и писать?
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