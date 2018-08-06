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    Брат Роналду: «Уверен, Криштиану войдет в историю Серии А»

    Брат нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Угу Авейру считает, что португалец способен войти в историю итальянского чемпионата.

    33-летний футболист перешел в туринский клуб из «Реала» этим летом 112 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.

    «Думаю, что Криштиану будет успешен в «Ювентусе». С моей точки зрения, он выбрал исключительный клуб, и он поможет ему добиться отличных результатов.

    Среди прочего, Италия – чудесная страна, в которой можно играть в футбол. Здесь всегда была отличная лига.

    Зная его, могу сказать, что Криштиану отдаст все в его теле, чтобы поддерживать тот уровень, на котором он находится сейчас, и даже улучшать его.

    Я уверен, он будет выступать на высоком уровне. Серия А – очень конкурентоспособная лига, и я уверен, что он войдет в ее историю.

    Это новый вызов для Криштиану, а ему всегда нравились новые задачи, поставленные перед ним», – сказал Авейру.

    Источник: Football Italia

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    06.08.2018 16:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 6 августа 2018, 17:11

      Капитан-Очевидность. Конечно он войдёт в историю серии А, балбес, он уже в МИРОВОЙ истории футбола!!!
      Зачем даже такое спрашивать, говорить и писать?

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      Рейтинг: +582

      lNeTl 6 августа 2018, 17:08

      В историю трудно войти, зато легко вляпаться!

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      Рейтинг: +429

      sold93 > lNeTl 7 августа 2018, 15:58

      в историю вляпалась ПСЖо, купив актера больших и малых академических театров в двое дороже)

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