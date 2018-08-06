Модрич попросил Переса отпустить его из «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Хорват уже сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу, что хочет перейти в другую команду.

Ожидается, что 8 августа футболист проведет с Пересом встречу, на которой окончательно решится данный вопрос.

Ранее сообщалось, что основной претендент на 32-летнего хавбека – «Интер». Миланцы хотят арендовать Модрича на год с правом обязательного выкупа. Общая сумма сделки может составить 40 миллионов евро.