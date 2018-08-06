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    Модрич попросил Переса отпустить его из «Реала»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич близок к тому, чтобы покинуть клуб.

    Хорват уже сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу, что хочет перейти в другую команду.

    Ожидается, что 8 августа футболист проведет с Пересом встречу, на которой окончательно решится данный вопрос.

    Ранее сообщалось, что основной претендент на 32-летнего хавбека – «Интер». Миланцы хотят арендовать Модрича на год с правом обязательного выкупа. Общая сумма сделки может составить 40 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.08.2018 12:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 6 августа 2018, 13:54

      на его месте будет Эриксен и все норм))

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      Рейтинг: +12386

      DeStar 6 августа 2018, 13:08

      ой расформируйте уже нафуй клуб. Задрали. Уйдет модрич сменю аватарку и перестану болеть за реал пока перес не уйдет или не сдохнет

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      Рейтинг: +40

      sevenn903 > DeStar 6 августа 2018, 13:16

      Полностью солидарен:)

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > DeStar 6 августа 2018, 13:16

      А перестройка всё идёт и идёт,решили ставку на молодёжь сделать.

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      Рейтинг: +12386

      DeStar > TAGANROG 161 6 августа 2018, 13:17

      это не цска, чтобы такое чудить. И это все 100% из-за Переса. Точнее Зидан ушел из-за Перес а следом игроки, ибо нех.. Все главные уходят. а эта тварь сидит, ничего не делает. Сезон пройдет, реал будет 6-ым , в лч не выйдет из группы, он уволит лопетеги со словами " ты плохой тренер" , потом купит игроков на 400 лямов, наймет тренера и будет кричать - Я бог, я вытащил реал, голосуйте заменя снова.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 6 августа 2018, 13:30

      воу воу. поспокойнее) Так все и будет. Странно только что не приглашают никого из перспективных. Мбаппе Решфорд Киммих итд итп. Сейчас пока просто период развала из за потери мотивации

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      Рейтинг: +12386

      DeStar > panmon 6 августа 2018, 13:55

      Единственное в чем хорош перес, он любит приглашать топ игроков, это повышает ему популярность, это для него самое важное. И я верил, что этим летом, особенно после ухода роналду, кто-то придет . Мбаппе - нет, нен реально просто, как и неймар, по крайней мере этим летом, если они не принесут псж лч в течении лет двух, то неймара выкинут сами они думаю.. Рэшфорд... ну он перспективный .но не звезда, у релаа таких хватает, асенсио не хуже например. и купили Винисиуса, он ( как я могу судить по двум товарищеским таймам) очень крутой в свои 18 лет или сколько там.

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > DeStar 6 августа 2018, 15:27

      блин, и я перестану...на фига держат тренеров от которых разбегаются нормальные люди а?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 6 августа 2018, 16:01

      так, спокойствие) Нифига Реалу не сделается. Даже если уйдёт Модрич. Такие гранды просто так не тонут. И так 3 раза ЛЧ подряд взяли, похоже на вечный рекорд, куда уж больше губу раскатывать? Ничего страшного не будет, если Реал вылетит условно в 1/4 ЛЧ и/или займёт 3-е место в Ла Лиге. Будто бы это новость какая-то, раньше такого будто бы не бывало. Пройдёт смена поколений за пару лет, и снова будут в претендентах на победу во всех турнирах. Да и раньше времени хоронить нечего. Сезон ещё даже не начался. Лопетеги всё же не новичок какой-то из ниоткуда.
      Не выйдут из группы в ЛЧ? Ну разве что вторым составом будут играть. Чего трагедию нагонять, бросаться громкими фразами "не буду болеть больше за них" и т.д. У фанов ЦСКА больше оптимизма. Надо болеть до конца, коль уж настоящий фанат. Я вот за Барсу буду в любом случае, даже если туда весь состав Анжи перейдёт)

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 6 августа 2018, 16:31

      Никто и не спори что Асенсио отличный игрок!
      К слову - за деньги от продажи Роналду и Модрича невозможно купить очень крутых игроков на текущий момент...
      Поэтому нужно покупать молодых и перспективных, но не 100% выстреливших. Скупить супер игроков не получится, увы

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      DeStar > Мария Мария 6 августа 2018, 16:32

      я думаю разбегаются от Переса. Лопетеги вряд ли чем-то не угодил им.

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      DeStar > Cules2013 6 августа 2018, 16:36

      я сказал .что не буду болеть, пока там перес) ясное дело, что я буду переживать и следить. Я просто понять не могу.. что происходит. Да, вон цска, так ВСЕ знают, что у них попа, из-за состава, а состав гг потому что денег нет и не покупают. Там даже фаны спартака и зенита все это понимают, мол перестройка, и так должно быть, а у реала что.. есть бабки, у них долги выплачены( ну была новость с пол года назад что долги у реала около 10 млн остались, к слову у барсы около 500 вроде. ну говорю про барсу, ибо ты должен знать точнее) т.е бабки есть, но нет, никого не берем и даже не думаем. Не было бы бабок я бы понял, мол ну надо потерпеть. А так только продают а никого не берут. реал может около 300 лямов потратить с закрытыми глазам и еще столько же если захотят. Ибо траты за 5 лет копейки, а побед море и продажи. Ну так чего сидим..

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      DeStar > panmon 6 августа 2018, 16:38

      ну роналду 110 вроде, модрич.. я не знаю, пускай 30. 140 лямов.. Так и никто не говорил за денги от продажи. У реала ныне бабок хватит купить себе МЮ. Это конечно шутка, но за 5 лет самое дорогое это хамес за 80 лямов. куча продаж - куча троффев. с каждой лч только лямов 70 капает.. Просто никто не продает супер игроков, да и их по сути понты. Я бы хотел видеть салаха, мбаппе , но кто их отдаст..

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 6 августа 2018, 17:03

      согласен. Салах не так молод. Заиграл за Ливерпуль - молодец, но я что-то не верю в то что за дурую команду будет также феерить.
      Мбаппе можно было бы купить из-за фин. фейр-плей, но французы похоже нашли как решить проблемы и без продажи.
      Нужно покупать еще не заигравую на полную молодежь и пытаться из них что-то лепить. Благо с инраструктурой проблем нет. Хотя они вроду бы далают это потихоньку.
      Ну и пусть Черышева возврящают:) совсем недорогой для Реала с 50% прав

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 6 августа 2018, 17:07

      до конца ТО ещё почти месяц, может кого и купят, и не одного.
      Куда бабки девают? На заоблачные зарплаты футболистам, на Винисиусов всяких, которые покупают на вырост.

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      Рейтинг: +12386

      DeStar > Cules2013 6 августа 2018, 17:08

      ну Винисиус мне понравился, тольк по товарнякам судить не интересно

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