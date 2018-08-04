Черчесов: «В один момент сборная стала страной, а страна – сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике, которая обрушилась в его адрес накануне чемпионата мира-2018.

«Мне говорят: извини того-то. Кого мне извинять, если я не знаю, о чем кто писал, зачем говорил? Это их вопрос – почему кто-то что-то делал. Я их не обсуждаю и не осуждаю. Моя задача – спокойно работать с тренерским штабом, футболистами, доходчиво объяснять, чего мы хотим. Может получиться, может – нет. Но то, что мы делаем, – это логично.

Принципы, которыми мы пользовались с первого дня, не изменились. Конкурентная среда – кто лучше, тот и играет. Мы сделали команду на поле и за его пределами – вот это самое главное. В один момент сборная стала страной, а страна стала сборной. Нам это удалось вместе», – сказал Черчесов.