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    Черчесов: «В один момент сборная стала страной, а страна – сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике, которая обрушилась в его адрес накануне чемпионата мира-2018.

    «Мне говорят: извини того-то. Кого мне извинять, если я не знаю, о чем кто писал, зачем говорил? Это их вопрос – почему кто-то что-то делал. Я их не обсуждаю и не осуждаю. Моя задача – спокойно работать с тренерским штабом, футболистами, доходчиво объяснять, чего мы хотим. Может получиться, может – нет. Но то, что мы делаем, – это логично.

    Принципы, которыми мы пользовались с первого дня, не изменились. Конкурентная среда – кто лучше, тот и играет. Мы сделали команду на поле и за его пределами – вот это самое главное. В один момент сборная стала страной, а страна стала сборной. Нам это удалось вместе», – сказал Черчесов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.08.2018 08:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 августа 2018, 19:21

      О чем это он? Сентябрь не за горами. Всей страной будем выходить на поле? Кутепова уже посадили.Остальные тоже непонятно где. Смолов гоняет по Краснодару. Шатов-не сборник-играет. А Карпин чешет ЦСКА. Вот картина маслом сегодняшнего дня.

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 4 августа 2018, 12:11

      Не отпустит никак....
      Всё в облаках парит

      0
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 4 августа 2018, 08:59

      Всё хвастается и хвастается ! Посмотрим ,как будет играть осенью сборная ! Вот и будет ответ на все вопросы !

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 4 августа 2018, 08:56

      короче этого можно убирать из сборной, на дурака до 1/4 дошли, а понтов как минимум у чемпиона мира.

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