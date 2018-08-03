Агент: «Сейчас сумму в 10 миллионов евро за Смолова могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о возможном уходе нападающего Федора Смолова из «Краснодара».

«Плохо, когда футболисты оказываются в неприятных историях, не связанных с футболом. Нет такого, чтобы за игрока можно было назначить какую-то точную цену. Мы проходили уже это с футболистом Александром Головиным: кто-то считал, что и 20 миллионов евро – слишком много за него, но в результате «Монако» заплатил 30.

То же самое и со Смоловым – все будет зависеть от предложений. Сейчас сумму в 10 миллионов евро за него могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА с учетом того, сколько клуб заработал на продаже футболистов», – сказал Варга.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за Смолова 8 миллионов евро.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы