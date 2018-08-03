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  • Агент: «Сейчас сумму в 10 миллионов евро за Смолова могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

Агент: «Сейчас сумму в 10 миллионов евро за Смолова могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

3 августа 2018, 21:46
58

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о возможном уходе нападающего Федора Смолова из «Краснодара».

«Плохо, когда футболисты оказываются в неприятных историях, не связанных с футболом. Нет такого, чтобы за игрока можно было назначить какую-то точную цену. Мы проходили уже это с футболистом Александром Головиным: кто-то считал, что и 20 миллионов евро – слишком много за него, но в результате «Монако» заплатил 30.

То же самое и со Смоловым – все будет зависеть от предложений. Сейчас сумму в 10 миллионов евро за него могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА с учетом того, сколько клуб заработал на продаже футболистов», – сказал Варга.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за Смолова 8 миллионов евро.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит ЦСКА Смолов Федор
Комментарии (58)
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Cules2013
1533322796
ЦСКА не смей! Если у вас есть 10 лямов, возьмите кого-то достойного. А лучше, может приберечь их на зимнее ТО. Там виднее будет, кто нужнее.
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3a zenit
1533322979
ну купите,ну пжлста...
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Lester84
1533323205
Справедливости ради - ценник на себя он явно снизил после провального ЧМ. Да и в первом туре облажался, и ситуация с разбитой машиной. Карьера и репутация Феди уходят в штопор. Поэтому для любого клуба это будет сомнительное приобретение даже за 10 лямов
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Мары
1533323441
А ведь когда то Спартак за это 15 предлагал, но гордый краснодарский клуб запросил 25. От всей души удачи тем, кто это купит.
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Viper for CSKA
1533323551
ЦСКА не нужен. Тем более за такие деньги. Можно десять миллионов потратить более эффективно.
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gennadiy
1533323833
Нечего ему в Москве делать,всех людей здесь передавит, пусть ПДД учит
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ГенГриг
1533323895
Агента понимаю... Лишний раз напомнить о сбитом летчике хочет. . может кто и поведется. как по мне он спартаку и даром не подойдет.
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Полная Канистра
1533323943
спасибо в Спартаке все места забронированы федя лишний и не нужный
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insider_retro
1533326039
Переход Феди явно перегрет, как в финансовом плане, так и в информационном плане ... "... могут отдать..." - ещё не значит, что захотят отдать столько... Колбаса усыхает, товар уценивается, а стоимость игрока должна "оптимизироваьтся"...
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+50/-50
1533353312
А Федя уже не будет играть и на 8. Он отыграл уже. И это было заметно ещё в прошлом году на матче "Краснодар" - "Црвена Звезда". Гоните его на... смолокурню.
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