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    Агент: «Сейчас сумму в 10 миллионов евро за Смолова могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

    Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о возможном уходе нападающего Федора Смолова из «Краснодара».

    «Плохо, когда футболисты оказываются в неприятных историях, не связанных с футболом. Нет такого, чтобы за игрока можно было назначить какую-то точную цену. Мы проходили уже это с футболистом Александром Головиным: кто-то считал, что и 20 миллионов евро – слишком много за него, но в результате «Монако» заплатил 30.

    То же самое и со Смоловым – все будет зависеть от предложений. Сейчас сумму в 10 миллионов евро за него могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА с учетом того, сколько клуб заработал на продаже футболистов», – сказал Варга.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за Смолова 8 миллионов евро.

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: ФАН

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    03.08.2018 21:46
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 13:58

      Как все резко изменилось - еще год назад его стоимость была не меньше 20млн.

      5
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 4 августа 2018, 10:54

      Смолов, хоть, в одном сезоне РФПЛ забил больше 20 мячей? Велик забивал, Вагнер с Думбией - тоже. Какие то у Смолова очень посредственные результаты были. Хотя, вся команда на него играла и пенальти только он исполнял.
      А в ЦСКА я бы лучше Заболотного из Питера взял. Старательный очень парень, с хорошей перспективой. Заиграл бы он у Семака, да Дзюба из основы вытеснил.

      1
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      Рейтинг: +2573

      АЛЕКС 58 4 августа 2018, 10:53

      Отдать даром в армавирское Торпедо!

      0
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      Рейтинг: +13

      Виктор Торопов 4 августа 2018, 10:48

      И зачем нужен Зениту игрок который весь матч не спеша ходит по полю?

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 августа 2018, 10:38

      Это не нужно не им,не ему.

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 4 августа 2018, 10:27

      ,,ничто на земле не проходит бесследноооо.....,, (песня)
      вот так и с Феодосием....вы думали ,что пожирание Смолова в общественных сетях ,где подавлящее большинство высказалось довольно ясно относительно его способностей,пройдет незамеченно - дудки!
      И вот результат ...короче Ф.С. - сбитый летчик!
      Из друзей осталась только алкаха и травка...была,правда ,тачанка...быылаа...
      ps И все же опять и опять...возвращаюсь к этому долбаному пенальти...откуда все началось...
      Операторы показали с каким пижонским видом он оформил свой косяк.
      Все ,уверен,все были злые на него...Ведь Россия была в шаге от чуда!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 09:47

      и то эти клубы сто раз все взвесят прежде чем выкладывать за него такую сумму, тем более как мне кажется у него опять начался спад.

      5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > OfaZavr 4 августа 2018, 09:54

      это не спад,похоже,а пофигизм...чел бухает,бьёт тачки по 10 лямов,ничего не показывает,как игрок,а ценник на него не падает...и не упадёт,уверен федя...(

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > SPACE TRUCKIN 4 августа 2018, 09:59

      ну можно и так сказать)

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > OfaZavr 4 августа 2018, 10:13

      Все у него будет норм, народ.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ItalianFootball 4 августа 2018, 10:16

      ну посмотрим, посмотри)

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 августа 2018, 09:30

      Армейцам Федя, несмотря на очень-очень короткую скамейку, вряд ли нужен.

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 4 августа 2018, 08:42

      Федя , Федя где ты Федя...

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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 августа 2018, 08:29

      ну если краснодар будет ему зарплату платить, то ещё бы кто и взял...

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