Главный тренер «Динамо» Минск: «Понятно, что «Зенит» будет фаворитом. Это нормально»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко признал «Зенит» фаворитом в противостоянии со своей командой в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Понятно, что фаворитом в нашем двухматчевом противостоянии будет считаться «Зенит», и это нормально.

При этом футболисты минского «Динамо» горят желанием себя проявить, хотят проверить себя, насколько они готовы играть в той же РПЛ, поэтому думаю, что это будет в первую очередь интересное противостояние.

Единственным минусом станет тот момент, что болельщики «Зенита» не смогут посетить домашний матч Лиги Европы из-за санкций УЕФА», – сказал Гуренко.

Первый матч команд состоится в Минске 9 августа, ответная встреча пройдет через неделю в Санкт-Петербурге.