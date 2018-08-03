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    Главный тренер «Динамо» Минск: «Понятно, что «Зенит» будет фаворитом. Это нормально»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко признал «Зенит» фаворитом в противостоянии со своей командой в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Понятно, что фаворитом в нашем двухматчевом противостоянии будет считаться «Зенит», и это нормально.

    При этом футболисты минского «Динамо» горят желанием себя проявить, хотят проверить себя, насколько они готовы играть в той же РПЛ, поэтому думаю, что это будет в первую очередь интересное противостояние.

    Единственным минусом станет тот момент, что болельщики «Зенита» не смогут посетить домашний матч Лиги Европы из-за санкций УЕФА», – сказал Гуренко.

    Первый матч команд состоится в Минске 9 августа, ответная встреча пройдет через неделю в Санкт-Петербурге.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2018 08:56
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