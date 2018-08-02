Главные новости дня. Игуаин – игрок «Милана», Смолов признал вину в ДТП

Игуаин и Кальдара – игроки «Милана». Бонуччи вернулся в «Ювентус».

Смолов признался, что был за рулем во время ДТП.

Фанаты «Анжи» создали петицию на имя Путина, Госдумы и РФС.

ЦСКА расторгнет контракт с Эрнандесом без компенсации, если он получит травму.

«Андерлехт» принял предложение «Локомотива» по форварду Телину.

Бакка может перейти из «Милана» в «Локомотив».

ФА разрешит тренерам просматривать повторы на скамейке запасных во время матчей.

Хавбек «Спартака» Сергей Еременко – единственный россиянин в списке на звание Golden Boy.