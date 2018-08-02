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    Сотрудники тюрьмы в Забайкалье избили заключенных после поражения России и от Хорватии

    Заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском подверглись избиению со стороны охранников после поражения сборной России от команды Хорватии (2:2, по пенальти – 2:3) в 1/4 финала чемпионата мира, сообщает Meduza.

    «Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», – говорится в акте опроса заключенного Александра Нохрина.

    В избиении принимали участие не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина в колонии были избиты еще несколько человек.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 11:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 августа 2018, 22:04

      а что в колонии Забайкалья чемпионат мира еще не закончился скоро полуфиналы начнутся????????? видать другой мир там в этой глухомани

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 августа 2018, 17:22

      Ну и чё? Там же не невинные овечки сидят. Пусть отвечают за то, что натворили в стране!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 18:14

      из футбола в этой новости только то что наши проиграли хорватам на давно закончившимся ЧМ)

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 12:55

      Бомбардир сделайте вы уже фильтр по категориям новостей, у вас же есть деление по клубам, а тут чтобы футбольные новости от других отсеивать. Лютый же треш постите.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 августа 2018, 12:09

      И после уругвая били?

      2
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 2 августа 2018, 11:32

      Лагерь "красный" . Мусора лютуют..

      3
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