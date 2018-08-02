Сотрудники тюрьмы в Забайкалье избили заключенных после поражения России и от Хорватии

Заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском подверглись избиению со стороны охранников после поражения сборной России от команды Хорватии (2:2, по пенальти – 2:3) в 1/4 финала чемпионата мира, сообщает Meduza.

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», – говорится в акте опроса заключенного Александра Нохрина.

В избиении принимали участие не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина в колонии были избиты еще несколько человек.