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  • Сотрудники тюрьмы в Забайкалье избили заключенных после поражения России и от Хорватии

Сотрудники тюрьмы в Забайкалье избили заключенных после поражения России и от Хорватии

2 августа 2018, 11:14
7

Заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском подверглись избиению со стороны охранников после поражения сборной России от команды Хорватии (2:2, по пенальти – 2:3) в 1/4 финала чемпионата мира, сообщает Meduza.

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», – говорится в акте опроса заключенного Александра Нохрина.

В избиении принимали участие не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина в колонии были избиты еще несколько человек.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия
Комментарии (7)
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Mazai-NN
1533198744
Лагерь "красный" . Мусора лютуют..
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mihail200606
1533200953
И после уругвая били?
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FanatSerj
1533203751
Бомбардир сделайте вы уже фильтр по категориям новостей, у вас же есть деление по клубам, а тут чтобы футбольные новости от других отсеивать. Лютый же треш постите.
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OfaZavr
1533222851
из футбола в этой новости только то что наши проиграли хорватам на давно закончившимся ЧМ)
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prezent2017
1533306176
Ну и чё? Там же не невинные овечки сидят. Пусть отвечают за то, что натворили в стране!
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Полная Канистра
1533323063
а что в колонии Забайкалья чемпионат мира еще не закончился скоро полуфиналы начнутся????????? видать другой мир там в этой глухомани
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