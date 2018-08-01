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    Лига чемпионов. ПАОК в гостях всухую разгромил «Базель» и сыграет со «Спартаком»

    Определился соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. ПАОК в ответном матче второго этапа разгромил «Базель», сумев оставить собственные ворота в неприкосновенности.

    Первый поединок между греками и россиянами состоится на следующей неделе.

    Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

    Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варела, 7; 0:2 – Прийович, 52; 0:3 – Эль-Каддури, 60.

    Первый матч: 1:2

    Результаты Лиги чемпионов

    ПАОК – соперник «Спартака» в ЛЧ. Там президент с пистолетом и безумные фанаты

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 22:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 августа 2018, 12:11

      Чем легче кажется соперник, тем хуже Спартаку....

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > _Marqella_ 2 августа 2018, 13:18

      ты что тут торчишь иди встречай у трапа Ибибей - Игуду самый лёгкий соперник к вам просится вновь

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2018, 11:20

      Иван Игнатьевич надругается над Спартаком, в этом есть какой-то кайф.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:04

      вот так сюрприз, а ведь многие думали что Базель дома точно обыграет ПАОК, будет очень непросто нам, особенно в Греции. но при должной подготовке и серьезном настрое верю что может пройти их.

      5
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      Рейтинг: +106

      nice_taste > OfaZavr 2 августа 2018, 10:31

      базель в этом сезоне,как и в прошлом не совсем тот. в щвейцарии сейчас сильнейший клуб Янг Бойз

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > nice_taste 2 августа 2018, 10:40

      ясно, просто тоже привык считать что Базель хорошая команда и всегда вставляет палки в колеса топ-клубам, ну а то что ПАОКа сильнее точно казалось, хотя признаться за швейцарским чемпионатом не слежу)

      5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 августа 2018, 00:36

      Это лучше чем Базель тем бы точно слили

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 августа 2018, 00:23

      Это что ж получается? Базель распрощался уже с еврокубками? Ай да Паок, ай да с..кины сыны...) Спартаку нужно быть крайне осторожными и собранными. Это очень опасный соперник, который не прощает недонастрой...

      5
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      Рейтинг: +106

      nice_taste > ivanthebest 2 августа 2018, 10:23

      нет,базель сыграет в третьем отборочном раунде лиги европы с победителем пары вииторул/витесс

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 августа 2018, 23:47

      Жесть, чуть было на них не поставил) думал дома то вынесут, а тут вон оно как...

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 августа 2018, 23:45

      Поавильно, отсертачить их как полагается!!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 августа 2018, 23:37

      ПАОК так ПАок.
      Долбить надо всех не взирая на статус.

      9
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 августа 2018, 23:23

      паок вроде как побратим цска вместе с партизаном...... но в еврокубках нет принципиальной вражды и соперничества.... удачи спартаку!!!удачи !!!

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 августа 2018, 23:08

      Думал, что Базель фаворит. А оно вон как получилось.

      8
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Cules2013 1 августа 2018, 23:10

      Базель лидеров продал, не тот уже!!

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