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  • Лига чемпионов. ПАОК в гостях всухую разгромил «Базель» и сыграет со «Спартаком»

Лига чемпионов. ПАОК в гостях всухую разгромил «Базель» и сыграет со «Спартаком»

1 августа 2018, 22:54
21

Определился соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. ПАОК в ответном матче второго этапа разгромил «Базель», сумев оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Первый поединок между греками и россиянами состоится на следующей неделе.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Варела, 7; 0:2 – Прийович, 52; 0:3 – Эль-Каддури, 60.

Первый матч: 1:2

Результаты Лиги чемпионов

ПАОК – соперник «Спартака» в ЛЧ. Там президент с пистолетом и безумные фанаты

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Базель ПАОК
Комментарии (21)
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vladik12
1533153433
Что это за звери?
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zigbert
1533154058
Очень неожиданный результат. Теперь надо настраиваться на ПАОК.
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Рубик Докоян
1533154102
Неожиданный результат. " Спартаку" соперник попался не подарок, Саввиди, наверняка их замативирует на победный результат, иначе рука потянется к пистолету...
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Cules2013
1533154109
Думал, что Базель фаворит. А оно вон как получилось.
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84aivengo
1533154984
паок вроде как побратим цска вместе с партизаном...... но в еврокубках нет принципиальной вражды и соперничества.... удачи спартаку!!!удачи !!!
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VVM1964
1533155469
Вот так - а то все уже Базель в соперники сосватали .
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Мары
1533155837
ПАОК так ПАок. Долбить надо всех не взирая на статус.
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ivanthebest
1533158597
Это что ж получается? Базель распрощался уже с еврокубками? Ай да Паок, ай да с..кины сыны...) Спартаку нужно быть крайне осторожными и собранными. Это очень опасный соперник, который не прощает недонастрой...
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OfaZavr
1533193490
вот так сюрприз, а ведь многие думали что Базель дома точно обыграет ПАОК, будет очень непросто нам, особенно в Греции. но при должной подготовке и серьезном настрое верю что может пройти их.
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vgarakh
1533198020
Иван Игнатьевич надругается над Спартаком, в этом есть какой-то кайф.
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