Лига чемпионов. ПАОК в гостях всухую разгромил «Базель» и сыграет со «Спартаком»

Определился соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. ПАОК в ответном матче второго этапа разгромил «Базель», сумев оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Первый поединок между греками и россиянами состоится на следующей неделе.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Варела, 7; 0:2 – Прийович, 52; 0:3 – Эль-Каддури, 60.

Первый матч: 1:2

Результаты Лиги чемпионов

ПАОК – соперник «Спартака» в ЛЧ. Там президент с пистолетом и безумные фанаты