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  • Канчельскис: «У ЦСКА все зависит от того, выдержит ли молодежь»

Канчельскис: «У ЦСКА все зависит от того, выдержит ли молодежь»

1 августа 2018, 07:16
14

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил игру футболистов ЦСКА в матче за Суперкубок России, в котором армейцы обыграли «Локомотив» (1:0).

«Смотрел игру «Локомотив» – ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата – ну, в принципе ничего нового. В принципе игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперед. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодежь красно-синих. Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет.

Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» – «Спартак» в следующем туре», – сказал Канчельскис.

Первый тур РПЛ установил антирекорд результативности.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1533097454
Смотрю Канчельскис становится главным ньюсмейкером на различных сайтах и порталах. Уже подвинул Ловчева, Бубнова и Рейнгольда, а Орлов с Арустамяном соревнуются по слухам и инсайду.
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+50/-50
1533100511
По первой игре судить нельзя. Ближайшие 3-4 тура уже покажут, кто - супер, а кто - аут.
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VIPded
1533100770
Да уж, шансы у молодняка нашего появились редкие себя показать. Удачи ЦСКА!!!
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Путник 13
1533101486
При дефиците денег в футболе у российской молодёжи появился шанс и время играть , и себя показать ..
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Urry
1533104316
в 10-ке будут
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Derzkiy1
1533113183
да Цска не плохо смотрится при нынешним составе , но видимо стержень клуба остался не более ! А по фамилие состав напоминает нынешний Динамо ... В любом случае нужны приобретения, не хотелось бы терять топа чемпионата
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Сержтир
1533117419
Молодёжь выдержит всё,на то она и молодёжь ,другое дело как оно отразится на результате.
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zigbert
1533123507
Конечно по первым турам трудно определить готовность команд к новому сезону. Время расставит все на свои места.
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