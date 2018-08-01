Канчельскис: «У ЦСКА все зависит от того, выдержит ли молодежь»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил игру футболистов ЦСКА в матче за Суперкубок России, в котором армейцы обыграли «Локомотив» (1:0).

«Смотрел игру «Локомотив» – ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата – ну, в принципе ничего нового. В принципе игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперед. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодежь красно-синих. Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет.

Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» – «Спартак» в следующем туре», – сказал Канчельскис.

Первый тур РПЛ установил антирекорд результативности.