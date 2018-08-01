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    Канчельскис: «У ЦСКА все зависит от того, выдержит ли молодежь»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил игру футболистов ЦСКА в матче за Суперкубок России, в котором армейцы обыграли «Локомотив» (1:0).

    «Смотрел игру «Локомотив» – ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата – ну, в принципе ничего нового. В принципе игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперед. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодежь красно-синих. Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет.

    Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» – «Спартак» в следующем туре», – сказал Канчельскис.

    Первый тур РПЛ установил антирекорд результативности.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.08.2018 07:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 14:38

      Конечно по первым турам трудно определить готовность команд к новому сезону. Время расставит все на свои места.

      4
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 августа 2018, 12:56

      Молодёжь выдержит всё,на то она и молодёжь ,другое дело как оно отразится на результате.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 1 августа 2018, 11:46

      да Цска не плохо смотрится при нынешним составе , но видимо стержень клуба остался не более ! А по фамилие состав напоминает нынешний Динамо ... В любом случае нужны приобретения, не хотелось бы терять топа чемпионата

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 1 августа 2018, 09:18

      в 10-ке будут

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 1 августа 2018, 08:31

      При дефиците денег в футболе у российской молодёжи появился шанс и время играть , и себя показать ..

      5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 августа 2018, 08:19

      Да уж, шансы у молодняка нашего появились редкие себя показать. Удачи ЦСКА!!!

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 августа 2018, 08:15

      По первой игре судить нельзя. Ближайшие 3-4 тура уже покажут, кто - супер, а кто - аут.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 07:24

      Смотрю Канчельскис становится главным ньюсмейкером на различных сайтах и порталах. Уже подвинул Ловчева, Бубнова и Рейнгольда, а Орлов с Арустамяном соревнуются по слухам и инсайду.

      5
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Рубик Докоян 1 августа 2018, 10:48

      Рубик, зря иронизируешь: 1. Канчео мощно играл за МЮ, даже наработал там свой бренд "Восточный экспресс", это далеко не каждому по силам.
      2. Показывал хороший результат в сборной, всегда был в основе.
      3. Говорит он критично, но всегда по делу, никакой демагогии, он тонко разбирается в футболе.
      4. Канчео один из первых объективно оценил тренерский штаб сборной и её лидеров и оказался прав, в то время, когда пол-страны захлёбывалось в эйфории от якобы какой-то суперпобеды.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DOCTOR PENALTY 1 августа 2018, 10:58

      Мне -то не надо рассказывать где и как он играл, я это хорошо знаю как и то, почему он часто менял клубы. Я из Донецка и всю кухню тамошнюю знаю, как и многих футболистов "Шахтёра" ещё со времён кубковой команды начало 60-х. Играть это одно, а быть аналитиком, обозревателем, как и тренером совсем другое дело. Я знаю как играл Ловчев, Бубнов и на каком уровне и вижу, что они из себя представляют как обозреватели и аналитики. До себя футболистов им очень далеко...

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Рубик Докоян 1 августа 2018, 11:27

      Ты считаешь он где-то неправ?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DOCTOR PENALTY 1 августа 2018, 11:37

      Я про его частые вью на сайтах и порталах как на ТВ, а не по их сути. Он в средствах не нуждается как скажем Рейнгольд, живя на свою пенсию. Но там дочери при должностях и хороших зарплатах могли бы отцу и помогать.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Рубик Докоян 1 августа 2018, 11:41

      Теперь понял, извини, если чем-то обидел.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DOCTOR PENALTY 1 августа 2018, 11:44

      Да ну, о чём ты. Тут не обследованных предостаточно... )))

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