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  • Игроки и сотрудники «Манчестер Юнайтед» расстроены мрачным настроением Моуринью

Игроки и сотрудники «Манчестер Юнайтед» расстроены мрачным настроением Моуринью

31 июля 2018, 17:09
12

Игроки и сотрудники «Манчестер Юнайтед» расстроены мрачным настроением главного тренера команды Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки в США.

Необычная вспышка гнева португальца в минувшие выходные продолжает отражаться на лагере манкунианцев в понедельник.

Комментарии специалиста по поводу желания нападающего Антони Марсьяля вернуться в Штаты после рождения сына вызвали особую озабоченность у руководства клуба.

«Настроение Жозе тянет весь тур вниз. Он явно недоволен Эдом Вудвордом, и все остальные страдают из-за этого», – сообщает один из источников.

Другой источник утверждает, что некоторые футболисты находят поведение тренера изнурительным.

Некоторые игроки также были шокированы заявлениями Моуринью об истощенной команде, которая есть в его распоряжении, и тем фактом, что он подверг Марсьяля и защитника Луиса-Антонио Валенсию особой критике.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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KOLBIS
1533046538
Вот и я говорю депресняк у него...
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FanatSerj
1533047033
да Маур ****** просто, на ЧМ работал, сразу после ЧМ опять туры, тут уже старт нового сезона на носу, ни хрена ни какого отпуска ))
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insider_retro
1533047068
"...Расстроены... Шокированы..." Изнеженные и ранимые игроки, которые выгрызают более 60 матчей за сезон, оказались бессильны перед неулыбчивым и депрессивным состоянием коуча... Мульты и комедии в студию!..:))
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Project Бабангида
1533047638
у жозефины месячные , скоро пройдёт
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Yev
1533047893
Скучно барину. Женились бы вы барин
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Патронташ
1533047920
"Запчасти" к "автобусу" не качественные.
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Oldtrafford83/97
1533050281
Да уж,уже больше 20-ти лет болею за МЮ,но сейчас кажется что происходит реально какой то пи..дец с командой,остаётся только надеяться и верить.
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shinnik
1533053205
Даст Бог забухает..
Ответить
OfaZavr
1533054502
грядет разброд в коллективе. или это пресса неравнодушная хочет накалить ситуацию? ))
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zigbert
1533060028
Что то непонятное творится с Жозе. Сезон еще не начался а у него депрессия. А может это СМИ нагнетают ситуацию?
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