Игроки и сотрудники «Манчестер Юнайтед» расстроены мрачным настроением Моуринью

Игроки и сотрудники «Манчестер Юнайтед» расстроены мрачным настроением главного тренера команды Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки в США.

Необычная вспышка гнева португальца в минувшие выходные продолжает отражаться на лагере манкунианцев в понедельник.

Комментарии специалиста по поводу желания нападающего Антони Марсьяля вернуться в Штаты после рождения сына вызвали особую озабоченность у руководства клуба.

«Настроение Жозе тянет весь тур вниз. Он явно недоволен Эдом Вудвордом, и все остальные страдают из-за этого», – сообщает один из источников.

Другой источник утверждает, что некоторые футболисты находят поведение тренера изнурительным.

Некоторые игроки также были шокированы заявлениями Моуринью об истощенной команде, которая есть в его распоряжении, и тем фактом, что он подверг Марсьяля и защитника Луиса-Антонио Валенсию особой критике.