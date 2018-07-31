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Геркус – о трансфере Хеведеса: «Скоро»

31 июля 2018, 11:14
6

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус анонсировал скорое подписание контракта с защитником «Шальке-04» Бенедиктом Хеведесом.

«Скоро», – написал Геркус в твиттере.

Ранее сообщалось о договоренности между сторонами о трехлетнем контракте. Хеведес играет за «Шальке» с 2007 года. За это время 30-летний футболист провел 335 матчей, в которых забил 23 гола.

Прошлый сезон Хеведес провел в аренде в «Ювентусе», за который сыграл в трех матчах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Локомотив Шальке-04 Хеведес Бенедикт Геркус Илья
Комментарии (6)
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серега кашин
1533025496
не надо завтраками кормить
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giluxa1963
1533025613
ну и зачем пенсионер нужен
Ответить
Федя Кабак
1533025980
Это конечно супер трансфер для нашего чемпионата, наряду с Крыховяком
Ответить
кузнецов артем
1533026124
В игре Кверквелии и так заметно недовльство не собранность, а они еще и цз легионера берут, кайф))
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TY13R
1533037300
ничего себе так сенсация...
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