Геркус – о трансфере Хеведеса: «Скоро»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус анонсировал скорое подписание контракта с защитником «Шальке-04» Бенедиктом Хеведесом.

«Скоро», – написал Геркус в твиттере.

Ранее сообщалось о договоренности между сторонами о трехлетнем контракте. Хеведес играет за «Шальке» с 2007 года. За это время 30-летний футболист провел 335 матчей, в которых забил 23 гола.

Прошлый сезон Хеведес провел в аренде в «Ювентусе», за который сыграл в трех матчах.