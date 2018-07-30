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  • Канчельскис: «За время ЧМ закрылось одиннадцать российских клубов! Где тут развитие футбола?»

Канчельскис: «За время ЧМ закрылось одиннадцать российских клубов! Где тут развитие футбола?»

30 июля 2018, 09:17
40

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о проблеме, которая осталась без внимания из-за проведения чемпионата мира-2018 в России.

«Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в России. Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки.

Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира закрылось одиннадцать российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие?

Надо обращать на это внимание, бить в колокол. Спасибо, что прошел чемпионат мира, но должны найтись понимающие руководители, которые смогут сохранить его эффект и приумножить. А если, например, на том же саранском стадионе будет рынок, то получится полнейшее безобразие», – цитирует Канчельскиса «Столица С».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Канчельскис Андрей
Комментарии (40)
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Nerlinger
1532931951
Сплошная показуха и повальное воровство!!! А на футбол всем глубоко и много ...
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Рубик Докоян
1532932227
Надо учиться жить по средствам и самим клубам уметь зарабатывать деньги. Ни один бюджет области и города не выдержит такой финансовой нагрузки как футбольный клуб, где зарплаты давно взлетели в космос по сравнению с другими видами спорта и отраслями. Спорт идёт со двора, улицы, школы, а потом уже ДЮСШа и т.д., а не по решению Кремля...
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kykyi
1532934013
Уважаемый Андрей, Вы должны понимать, что стадионы строили не для того, чтобы футбол развивался, а для того, чтобы на строительстве этих стадионов "свои" люди заработали на бюджете. Для того, чтобы развивать футбол, нужно строить громадины( которые потом стоят полупустые или торгуют в них) , а строить детские школы.
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nemolod
1532935243
Дальше будет еще хуже!
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OfaZavr
1532938497
есть доля правды в его словах, то что клубы исчезают это конечно плохо, но они должны учиться жить по средствам, редко какие области хотят и могут их тянуть из года в год.
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BRO_football
1532938865
Чтобы клубы не закрывались, прежде всего их нужно научить зарабатывать и правильно распоряжаться своими деньгами. А то многие современные клубы без помощи государственных денег обойтись не могут, или не хотят от них отказываться. Вот такие неэффективные в финансовом плане клубы и закрылись. Каждый год жрут бюджет, а результата от этого никакого. Ни нормальных воспитанников, ни болельщиков, ни стабильных хороших результатов. Это тоже будет являться, своего рода, развитием футбола.
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Iupiterssoleg
1532940028
Ослеп?Стадионы новые не видел?Тысячи болельщиков не видел?Тупой.
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Пестрый
1532945831
Канчельскис чмо и до футбола здесь ему фиолетово! Баба ушла)) а сам отрабатывает подачки английских сми , главное что бы громче тявкнуть в сторону России!!
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Axe111
1532949444
Да кому нужны эти клубы. Главное ЗВАНИЕ ДАТЬ НИ ЗА ЧТО!!! Пустить пыль простолюдинам и сделать мнимое ощущение КАКОГО-ТО ПАТРИОТИЗМА
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amazonaws
1532953348
Государство не должно содержать футбольные клубы. Пусть Канчельскис их содержит, если ему так нравится. Канчельскис ДУРЬЮ мается, разводит ДЕМАГОГИЮ и спекулирует на фактах. В итальянском футболе 142 клуба за год прекратили своё существование. И ничего! Никто в Италии на себе волосы не рвёт по этому поводу и не бьёт в колокол. Там каждый год такие дела творятся. Из-за финансовых неурядиц частников. Если деньги есть, то НОВЫЕ клубы создаются и играют, а если денег нет на их содержание, то клубы прекращают своё существование. Во всём Мире такое происходит ежегодно и ничего. В России это редчайшее явление.
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