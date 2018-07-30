Канчельскис: «За время ЧМ закрылось одиннадцать российских клубов! Где тут развитие футбола?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о проблеме, которая осталась без внимания из-за проведения чемпионата мира-2018 в России.

«Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в России. Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки.

Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира закрылось одиннадцать российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие?

Надо обращать на это внимание, бить в колокол. Спасибо, что прошел чемпионат мира, но должны найтись понимающие руководители, которые смогут сохранить его эффект и приумножить. А если, например, на том же саранском стадионе будет рынок, то получится полнейшее безобразие», – цитирует Канчельскиса «Столица С».