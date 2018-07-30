Кононов – о задаче «Арсенала» на сезон: «Не должны опуститься ниже седьмого места»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о задачах своей команды на сезон, которые были поставлены губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Мы общались, задачи ясны: исходя из того, что «Арсенал» сделал в прошлом сезоне, не опуститься ниже седьмого места. Мы должны сохранить позиции, а дальше зависит от того, как будем набирать очки.

Губернатор пожелал, чтобы в каждом матче отдавались полностью, играли на победу. Еще говорил про болельщиков, которые любят команду», – рассказал Кононов.

Матч первого тура РПЛ «Арсенал» – «Динамо» завершился со счетом 0:0.