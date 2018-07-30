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  • Кононов – о задаче «Арсенала» на сезон: «Не должны опуститься ниже седьмого места»

Кононов – о задаче «Арсенала» на сезон: «Не должны опуститься ниже седьмого места»

30 июля 2018, 07:43
4

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о задачах своей команды на сезон, которые были поставлены губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Мы общались, задачи ясны: исходя из того, что «Арсенал» сделал в прошлом сезоне, не опуститься ниже седьмого места. Мы должны сохранить позиции, а дальше зависит от того, как будем набирать очки.

Губернатор пожелал, чтобы в каждом матче отдавались полностью, играли на победу. Еще говорил про болельщиков, которые любят команду», – рассказал Кононов.

Матч первого тура РПЛ «Арсенал» – «Динамо» завершился со счетом 0:0.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Кононов Олег
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1532928217
А 8-е место это уже будет не выполнение поставленных задач ? В прошлом году с одним составом и другим тренером были 7-ми, а теперь, если будете в 10-ке уже нормально.
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пряник929
1532935090
Пару нападающих наберите....
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fabio_c
1532939107
чёт я сначала про лондонский подумал =)
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доктор 48
1532955886
Вылети Тула--команда слаба и напов нет!!
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