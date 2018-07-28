Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Сегодня, 28 июля, в Кремле проходит встреча главы государства с национальной командой и вручение футболистам государственных наград за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

Орден Александра Невского присуждается гражданам РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Ранее кавалерами ордена Александра Невского стали Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис Грызлов, патриарх Кирилл, космонавт Валентина Терешкова и многие другие известные россияне.