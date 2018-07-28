Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского

28 июля 2018, 15:07
48

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Сегодня, 28 июля, в Кремле проходит встреча главы государства с национальной командой и вручение футболистам государственных наград за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

Орден Александра Невского присуждается гражданам РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Ранее кавалерами ордена Александра Невского стали Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис Грызлов, патриарх Кирилл, космонавт Валентина Терешкова и многие другие известные россияне.

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Путин Владимир
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1532780096
"ранее кавалером ордена Александра Невского стали владимир жириновский геннадий зюганов борис грызлов патриарх кирилл" блин, да с такими кавалерами даже как то западло в один ряд становится
Ответить
almanev
1532780340
У него люди митингуют, а он награды раздаёт.
Ответить
portero
1532785384
верные слуги царька, испоганил ценность ордена
Ответить
kykyi
1532786208
Вроде немцев и шведов не обыгрывали, за что Невского то?
Ответить
ilichkadr
1532786770
В былые времена орденом Александра Невского награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей.Теперь в одном строю Гундяевы, Жириновские...................
Ответить
Санчес65
1532788335
Система награждения в России настолько ублюдочна...что не в сказке сказать не пером написать.
Ответить
МВС
1532789208
Королевство кривых зеркал.все ради себя любимых.сами придумывают награды,сами себя же и поздравляют.было уже такое.довольно печально закончилось..
Ответить
андрей андреев
1532789234
"Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис Грызлов, патриарх Кирилл... Так я не понял,Черчесов тоже ГБшник?
Ответить
1986Александр
1532795269
да уж, впервые эти награды заслужили на фронтах ВОВ, причем не только офицерский состав а даже из рядовых, потому что защищали родину ценной жизни и невероятных лишений. А сейчас что мы видим. За что Жириновскому вручили такой орден!? или Черчесову!? Вот что он сделал для Российского футбола в целом по России? У нас дети побежали в бесплатные футбольные секции? Обидно за тех кто жизнью рисковал и даже не всем участникам ВОВ давали такие награды.. не говоря о том что у Черчесова контракт, который он отрабатывает, причем не дешевый!!!
Ответить
Marley Bob
1532796342
ныне отечественный футбол в таком запущении,что любой мало-мальский результат вызывает неконтролируемую истерику и ощущение Великого Праздника.а далее все по сценарию:награждения,нескончаемый поток хвалебных статей и речей,СМИ создают неимоверный ажиотаж вокруг всего этого действа..и лозунги..лозунги..лозунги..
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
2
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
7
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
7
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+