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Черчесов получит орден Александра Невского

28 июля 2018, 13:20
42

Правительство РФ присудит главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову орден Александра Невского за выступление команды на чемпионате мира.

Данным орденом награждаются граждане РФ за особые личные заслуги перед отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (42)
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VVM1964
1532773319
Слабовато - а чего сразу не героя России ?
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Project Бабангида
1532773518
логично! Невский крестоносцев в Чудском озере утопил, Черчесов испанцев в лужниках
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GoldPlayFIFARus9
1532774336
Вы чё,совсем уже что ли опухли? Вы подобной хернёй позорите тех,кому эта награда была вручена. Вы этим бл*дством обесцениваете саму награду. Кули,давайте сразу уже героя России....
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Одинокий волк Маквейд
1532776178
Почему бы и нет, коль Кириенко с Сердюковым Герои.
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Svoysvoemubrat
1532776384
Дядька Черномор и 22 богатыря, ну и Федя.
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Сибирь за Спартак
1532776913
За Ледовое побоище саудитов.
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lotsman
1532777237
Орден Александра Невского всегда давали полководцам за выдающиеся победы над врагом. Выход в 1/4 не настолько великое событие, чтобы награждать таким орденом. Даже кубок Мира, я думаю, не стоит такой награды.
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Патронташ
1532778200
Кто из известных людей награжден орденом Невского? Борис Грызлов (15 декабря 2010) — член Совета безопасности РФ Владимир Чуров (3 мая 2012 года) — председатель Центральной избирательной комиссии РФ Валентина Терешкова (12 июня 2013 года) — советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт Владимир Потанин (24 марта 2014 года) — генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Якунинч (24 марта 2014 года) — президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Дерипаска (24 марта 2014 года) — председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Алексей Миллер (24 марта 2014 года) — председатель правления открытого акционерного общества «Газпром» Герман Греф (24 марта 2014 года) — президент, председатель правления Сберегательного банка Российской Федерации Владимир Соловьёв (22 апреля 2014 года) — ведущий программ телеканала «Россия» Сергей Степашин (2014 год) — председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Шойгу (2014 год) — генерал армии, министр обороны Российской Федерации. Алишер Усманов (2014 год) — предприниматель, основатель USM Holdings Александр Лукашенко (30 августа 2014 года) — президент Республики Беларусь Александр Масляков (30 июня 2015 года) — советский и российский телеведущий, основатель КВН. а Еще Зюганов,поп Гундяев и пр. Это теперь не боевая награда.Придворная.
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3a zenit
1532784098
тупой пи д ор который своими кончеными заменами(по блату) не вывел нас в финал-у ё б ок!Тренер чмо!
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ВикторВВ
1532787170
Интересно, что у нас дают за выигрыши турниров в других видах спорта? Где побед не счесть! Правильно- н....и...х....у....я!!!!
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