Черчесов получит орден Александра Невского

Правительство РФ присудит главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову орден Александра Невского за выступление команды на чемпионате мира.

Данным орденом награждаются граждане РФ за особые личные заслуги перед отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.