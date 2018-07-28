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Комбаров назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за чемпионство

28 июля 2018, 07:12
15

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» конкурентами своей команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

– На днях Курбан Бердыев заметил, что, скорее всего, «Зенит» выиграет чемпионат причем с большим отрывом. Питерцы ваш главный конкурент?

– Конкурентов хватает. «Зенит», «Локомотив», ЦСКА.

– ЦСКА? Но ведь армейцы потеряли полсостава, от них ушли ключевые футболисты.

– ЦСКА будет тяжеловато. Но у армейцев есть такая особенность: несмотря ни на что бороться за высокие места. Посмотрим, как все сложится в этом сезоне. К конкурентам я бы еще причислил «Краснодар». При этом не могу сказать, что «Зенит» по составу на голову сильнее «Спартака». Я так не думаю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (15)
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Рубик Докоян
1532752223
Спасибо, что просветил как и Мостовой, а то мы уже думали, что это будут "Анжи", "Енисей", "Оренбург", "Крылья Советов"...
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Опорник84
1532753213
Самый главный соперник Спартака-это сам Спартак! Можете выдать отличную серию, а проиграть Тосно,или им подобным!
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Мары
1532757229
Ни чего нового. Дима повторяет за другими спецами всё тоже самое. Удачи Спартак !
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polt
1532759980
Интервью, ради интервью.Лишь бы было.
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OfaZavr
1532765296
очевидные вещи спросили вот так и ответил)
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Полная Канистра
1532767244
Бердыев очень сильно ошибается на счёт зенита с большим отрывом сначала отрыв потом падение без крыльев. Странно только что он не про свою команду это сказал
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zigbert
1532778392
Вряд ли кто сумеет потеснить в борьбе за чемпионское звание, из команд этой пятерки.
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Владислав Vlad
1532782331
Конкурент Спартака - только сам Спартак. Это было всегда и при СССР и сейчас.
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