Комбаров назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за чемпионство

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» конкурентами своей команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

– На днях Курбан Бердыев заметил, что, скорее всего, «Зенит» выиграет чемпионат причем с большим отрывом. Питерцы ваш главный конкурент?

– Конкурентов хватает. «Зенит», «Локомотив», ЦСКА.

– ЦСКА? Но ведь армейцы потеряли полсостава, от них ушли ключевые футболисты.

– ЦСКА будет тяжеловато. Но у армейцев есть такая особенность: несмотря ни на что бороться за высокие места. Посмотрим, как все сложится в этом сезоне. К конкурентам я бы еще причислил «Краснодар». При этом не могу сказать, что «Зенит» по составу на голову сильнее «Спартака». Я так не думаю.