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    Генич: «Головин зачахнет в «Монако». Не удивлюсь, если через год он вернется обратно»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не сможет заиграть в «Монако».

    Ранее сообщалось, что игрок сборной России перейдет в клуб из Лиги 1 за 30 миллионов евро.

    «ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.

    Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю», – написал Генич в твиттере.

    Источник: Twitter

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    26.07.2018 00:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 июля 2018, 16:29

      Головин заиграет ВЕЗДЕ! И очень скоро заменит Ракитича в "Барсе". Ивану 30 лет, и, как показал Чемпионат мира, по физическим кондициям он - не Модрич! Это Лука может 120 минут бегать по полю, в дополнительное время ещё и с ускорениями! Уникальный по работоспособности футболист. Да и все другие качества игрока - на загляденье!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 июля 2018, 14:18

      Пидабол этот геич -- сам давно протух !!! Всё у парня будет хорошо !!!

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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 26 июля 2018, 13:46

      Не зачахнет. Он там и как футболист вырастет и язык ихний выучит.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Вомбат 26 июля 2018, 14:17

      Вам бы "нашний" язык подучить не помешало бы...

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 26 июля 2018, 11:28

      Чтобы набрать лайки и репосты, журналюге нужно сказать что-то более менее оригинальное... Отличное от общего мнения... Важна не суть сказанного, а реакция на него...

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 июля 2018, 10:54

      Гинер еще тот товарищ, у него есть опыт сначала за дорого продать, а потом взять в аренду! Но желаю что-бы с Головиным было все по другому!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 26 июля 2018, 10:20

      Т е Генич хочет сказать что Гинер его продаст, купит, и снова продаст но уже дороже? В его мысли есть логика))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 10:11

      с чего вдруг такой пессимистичный прогноз? ладно бы он в Юве или Челси перешел тогда можно было бы подобное ожидать и говорить, а в Монако есть все условия для раскрытия молодых и талантливых.

      7
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 26 июля 2018, 09:48

      У нас как всегда, никчемные футболисты а потом комментаторы начинают других равнять по себе.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Бабушка Зильзиля 26 июля 2018, 10:04

      Генич знает, Генич пожил... В великом "Вентспилсе" с годик попылил.)

      6
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 26 июля 2018, 09:00

      удачи! а там как карта ляжет

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 26 июля 2018, 07:50

      Заиграет - не заиграет...Он уже играет... и не плохо...
      Российская зависть...Великая зависть ...((( причем людей, которые и вовсе не при чем...
      Порадуемся за парня ...за близких ...за тех кто помогал..
      Удачи Саша !!!!!

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