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  • Генич: «Головин зачахнет в «Монако». Не удивлюсь, если через год он вернется обратно»

Генич: «Головин зачахнет в «Монако». Не удивлюсь, если через год он вернется обратно»

26 июля 2018, 00:45
24

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не сможет заиграть в «Монако».

Ранее сообщалось, что игрок сборной России перейдет в клуб из Лиги 1 за 30 миллионов евро.

«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.

Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю», – написал Генич в твиттере.

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Головин Александр Генич Константин
Комментарии (24)
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Almazovich
1532555515
Все может быть! Как себя покажет.
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Ronaldinho BrazilBarsa
1532557141
Какие все завистиники!!! у пацана талант, играет круто! топ клубы бегают за ним, а этот чёрт такую чушь несёт! Саня только развиваться и развиваться там будет!!! ЦВБП!!!
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Olanare99
1532563320
А вот он возьмёт и заиграет, на зло таким как ты Гейич
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Kollljan
1532577428
Монако не при чем. Он зачахнет и в любом другом клубе.
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Отчаянный Пердун
1532577797
Всё в его ногах!!! Да и Монако берёт его не для того чтобы он на лавке сидел!!! Они хотят выгодно продать!!! Удачи ему!!! А Геничу скажу так. Просто пиар ход. нужно же о чём то писать. Если не заиграет скажет Я БЫЛ ПРАВ, а если заиграет, то скажет ОЙ Я СГЛАЗИЛ и он заиграл)) просто расчётливый ход журналюги
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Рубик Докоян
1532579390
Здесь никто 100% гарантии не даёт. Но "Монако" заплатив за него такие бабки, ( третий по стоимости в истории клуба ) не для того, чтобы футболист скис или зачах в его рядах. Ему всячески будут помогать, тем более владельцы клуба россияне, чтобы он мог расти, совершенствоваться и прибавлять в мастерстве. Ликвидный актив всегда можно с выгодой для себя продать, а эти парни успешные бизнесмены.
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каа
1532580645
Заиграет - не заиграет...Он уже играет... и не плохо... Российская зависть...Великая зависть ...((( причем людей, которые и вовсе не при чем... Порадуемся за парня ...за близких ...за тех кто помогал.. Удачи Саша !!!!!
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Бабушка Зильзиля
1532587717
У нас как всегда, никчемные футболисты а потом комментаторы начинают других равнять по себе.
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OfaZavr
1532589095
с чего вдруг такой пессимистичный прогноз? ладно бы он в Юве или Челси перешел тогда можно было бы подобное ожидать и говорить, а в Монако есть все условия для раскрытия молодых и талантливых.
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Пестрый
1532589630
Т е Генич хочет сказать что Гинер его продаст, купит, и снова продаст но уже дороже? В его мысли есть логика))
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