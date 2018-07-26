Генич: «Головин зачахнет в «Монако». Не удивлюсь, если через год он вернется обратно»

Головин заиграет ВЕЗДЕ! И очень скоро заменит Ракитича в "Барсе". Ивану 30 лет, и, как показал Чемпионат мира, по физическим кондициям он - не Модрич! Это Лука может 120 минут бегать по полю, в дополнительное время ещё и с ускорениями! Уникальный по работоспособности футболист. Да и все другие качества игрока - на загляденье!
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не сможет заиграть в «Монако».
Ранее сообщалось, что игрок сборной России перейдет в клуб из Лиги 1 за 30 миллионов евро.
«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.
Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю», – написал Генич в твиттере.