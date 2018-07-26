Генич: «Головин зачахнет в «Монако». Не удивлюсь, если через год он вернется обратно»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не сможет заиграть в «Монако».

Ранее сообщалось, что игрок сборной России перейдет в клуб из Лиги 1 за 30 миллионов евро.

«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.

Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю», – написал Генич в твиттере.