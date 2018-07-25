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    «Локомотив»: «На нас не лежат обязательства выкупить Крыховяка»

    Пресс-атташе «Локомотива» Станислав Редикульцев опроверг информацию, что при соблюдении одного условия его клуб обязан выкупить арендованного у «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка.

    «Информация, опубликованная во французском издании Maxifoot.fr, не соответствует действительности. Истинные условия соглашения с «ПСЖ» являются коммерческой тайной и не известны никому, кроме сторон сделки.

    Они не могут быть переданы третьим лицам, в том числе представителям СМИ. При этом некоторые СМИ – как зарубежные, так и российские – просто спекулируют на интересе к этому трансферу и выдумывают свои версии происходящего», – сказал сотрудник москвичей.

    Поляк может дебютировать в России уже 27 июля.

    «Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2018 16:28
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