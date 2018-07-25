«Локомотив»: «На нас не лежат обязательства выкупить Крыховяка»

Пресс-атташе «Локомотива» Станислав Редикульцев опроверг информацию, что при соблюдении одного условия его клуб обязан выкупить арендованного у «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка.

«Информация, опубликованная во французском издании Maxifoot.fr, не соответствует действительности. Истинные условия соглашения с «ПСЖ» являются коммерческой тайной и не известны никому, кроме сторон сделки.

Они не могут быть переданы третьим лицам, в том числе представителям СМИ. При этом некоторые СМИ – как зарубежные, так и российские – просто спекулируют на интересе к этому трансферу и выдумывают свои версии происходящего», – сказал сотрудник москвичей.

Поляк может дебютировать в России уже 27 июля.

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