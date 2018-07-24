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    «МЮ» присматривается к защитнику «Баварии» Боатенгу

    Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    На данный момент англичане не делали официальный запрос своим немецким коллегам относительно возможности осуществления такого трансфера. Известно, что «Бавария» готова продать своего футболиста за 50-60 миллионов евро.

    В «Баварии» Боатенг играет на протяжении семи лет. Ранее сообщалось, что он заинтересовал скаутов «ПСЖ». Французы предложили за футболиста 35 миллионов евро.

    В минувшем сезоне защитник провел 31 матч во всех турнирах, забив в них два гола и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Kicker.de

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    24.07.2018 09:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 18:49

      Защитник опытный и прошел "огонь, воду и медные трубы".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 09:55

      Пока одни присматриваются, другие прицениваются...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2018, 09:28

      присматриваются? он что молодой и неизвестный

      4
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      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Garrincha58 24 июля 2018, 10:26

      да так то и сборная не то что бы выступила и он не блистал, вот и задумался МЮ

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