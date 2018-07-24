«МЮ» присматривается к защитнику «Баварии» Боатенгу

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

На данный момент англичане не делали официальный запрос своим немецким коллегам относительно возможности осуществления такого трансфера. Известно, что «Бавария» готова продать своего футболиста за 50-60 миллионов евро.

В «Баварии» Боатенг играет на протяжении семи лет. Ранее сообщалось, что он заинтересовал скаутов «ПСЖ». Французы предложили за футболиста 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провел 31 матч во всех турнирах, забив в них два гола и сделав четыре результативные передачи.