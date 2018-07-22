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    Сервис Opta признал чемпионат мира-2018 лучшим в истории

    Специалист сервиса футбольной статистики Opta Дункан Александер дал оценку чемпионату мира-2018. По словам сотрудника, минувший турнир является лучшим в истории.

    «Обратите внимание, что в России забито девять победных мячей после 89 минуты. Это больше, чем на турнирах с 1998 по 2014 годы вместе взятых. Это добавляет чемпионату драматизма.

    Кроме того, соревнование принесло нам сенсации. Например, невыход немцев в плей-офф. Это и многое другое дает основание называть ЧМ-2018 лучшим в истории», – сказал Александер в эфире ВВС.

    Победителем турнира стала Франция.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 14:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 июля 2018, 01:40

      BBC... вы на связи, вы в прямо эфире... помехи... помехи... BBC, мы Вас не слышим... помехи... приём, приём... BBC, мы Вас теряем... приём... приём... помехи... BBC, мы Вас потеряли...

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 23:41

      Драматизм в некоторых матчах ,конечно же был.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июля 2018, 17:58

      у нас всегда всё самое лучшее в плане спортивных мероприятии а в остальном ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА ВСЁ ХОРОШО ВСЁ ХОРОШО

      6
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ 22 июля 2018, 15:43

      У братьев наших меньших с украины горит от этого.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 15:20

      Но наши специалисты с сервиса Lada- Priora считают и прогнозируют, что ЧМ 2018г останется непревзойдённым в 21 веке по всем параметрам. ( ну они так считают )

      3
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 июля 2018, 15:34

      вообще если честно с той географией что у нас в стране , организовать на таком уровне турнир достаточно сложно. мы ведь не катар и не юар , и не германия , где всё на одном пятаке , буквально в шаговой доступности

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 июля 2018, 15:45

      Ну так ниже коллега отметил достоинства. Я добавлю ещё, что по масштабу и организации проведения, футбольной инфраструктуре, логистике и бесплатной доставки болельщиков на матчи, доброжелательности, радушному приёму и гостеприимству ранее такого ЧМ не знали. Что многие и отмечали. А что касается футбольной спортивной составляющей, то ярких игр было мало, запоминающегося индивидуального мастерства тоже.

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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 22 июля 2018, 15:05

      ох у кого то сейчас пригорит..!!

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 22 июля 2018, 15:05

      Опа-опаньки-опапулечки!.. Безвестный сотрудник, безвестной конторы дал верную и безальтернативную оценку турнира!... BBC, наверное, скривило прямо в эфире...:))

      5
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > insider_retro 22 июля 2018, 15:50

      Поддерживаю!!!! Конечно, прошло-то всё нормально. Но вот сбор мнений, ясное дело, весьма однобокий... Не бывает такого. Может и приплачивают за "правильные" слова?...

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 22 июля 2018, 14:46

      ЧМ был хорошим, спору нет. Единственное, чего не хватило — это местного колорита. За исключением редких отдельных моментов, по трансляции было невозможно сказать, в какой стране происходит действие. В этом плане ЮАР с их вувузелами, конечно, осталась непревзойдённой.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 14:27

      Я так не думаю. ЧМ получился хороший, что по организации, что по части футбола. Но что-то я не увидел ни одного выдающегося матча, ни одного топ-перфоманса от игроков. Ну, может Мбаппе. И всё. Почти все фавориты выступили на голову слабее, чем могли, а то и на две, Месси, Роналду и Неймар выступили бледно. Такие команды, как Уругвай или Мексика блеснули разок своим футболом, и слились в следующей стадии.
      Этот ЧМ сделала сборная России, Мбаппе и вылет немцев из группы. По правде говоря, не густо. Я вот ничего легендарного, что запомнится на десятилетия, на этом ЧМ не увидел.

      4
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      Рейтинг: +309

      Ден71 > Cules2013 22 июля 2018, 15:10

      Ну может с другой стороны посмотреть. Да и тут Роналду отыграл не плохо, тянул Португалию за уши не вытянул. Неймар отыграл как всегда на уровне, но запомнился еще более своими симулирующими падениями. Месси исторически не забил пенку. Нельзя сказать, что он совсем уж плохо отыграл, пожалуй Аргентина сыграла слабо. Но надо привыкнуть и по тому чемпу, что Месси на ЧМ менее виден, в сравнении с Барсой. Ну а разве не показали игру Французы? Не на уровень ,два выступили Япония, Ю. Корея, Россия, Хорватия??? Просто на этом чемпе большее значило оборонительные действия, хотя и напы разных команд блеснули Мбаппе, Черешев, Лукаку и т.д . Да фавориты отыграли может и слабее, но может с ними сильнее отыграла оборона команд соперников??? Ведь против них персонально все команды готовились. Поэтому думаю ЧМ получился довольно ярким. Ну и организация не подкачала сам был и на 2х играх в Екатеринбурге и на фанзоне.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Ден71 22 июля 2018, 18:16

      согласен, в общем-то, но это не тянет на "лучший в истории". Сказали бы в топ-5, хотя бы, тогда, наверное, согласился бы. А так уж слишком загнули.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 июля 2018, 14:18

      Когда лучшим называется Чм 2018 не благодаря затраченным 750млрд рублей, а лишь футбольной статистики

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