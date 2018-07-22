Сервис Opta признал чемпионат мира-2018 лучшим в истории

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Специалист сервиса футбольной статистики Opta Дункан Александер дал оценку чемпионату мира-2018. По словам сотрудника, минувший турнир является лучшим в истории.
«Обратите внимание, что в России забито девять победных мячей после 89 минуты. Это больше, чем на турнирах с 1998 по 2014 годы вместе взятых. Это добавляет чемпионату драматизма.
Кроме того, соревнование принесло нам сенсации. Например, невыход немцев в плей-офф. Это и многое другое дает основание называть ЧМ-2018 лучшим в истории», – сказал Александер в эфире ВВС.
Победителем турнира стала Франция.