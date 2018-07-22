Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сервис Opta признал чемпионат мира-2018 лучшим в истории

22 июля 2018, 14:11
15

Специалист сервиса футбольной статистики Opta Дункан Александер дал оценку чемпионату мира-2018. По словам сотрудника, минувший турнир является лучшим в истории.

«Обратите внимание, что в России забито девять победных мячей после 89 минуты. Это больше, чем на турнирах с 1998 по 2014 годы вместе взятых. Это добавляет чемпионату драматизма.

Кроме того, соревнование принесло нам сенсации. Например, невыход немцев в плей-офф. Это и многое другое дает основание называть ЧМ-2018 лучшим в истории», – сказал Александер в эфире ВВС.

Победителем турнира стала Франция.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Avaretz
1532258297
Когда лучшим называется Чм 2018 не благодаря затраченным 750млрд рублей, а лишь футбольной статистики
Ответить
Cules2013
1532258856
Я так не думаю. ЧМ получился хороший, что по организации, что по части футбола. Но что-то я не увидел ни одного выдающегося матча, ни одного топ-перфоманса от игроков. Ну, может Мбаппе. И всё. Почти все фавориты выступили на голову слабее, чем могли, а то и на две, Месси, Роналду и Неймар выступили бледно. Такие команды, как Уругвай или Мексика блеснули разок своим футболом, и слились в следующей стадии. Этот ЧМ сделала сборная России, Мбаппе и вылет немцев из группы. По правде говоря, не густо. Я вот ничего легендарного, что запомнится на десятилетия, на этом ЧМ не увидел.
Ответить
Freyk
1532260007
ЧМ был хорошим, спору нет. Единственное, чего не хватило — это местного колорита. За исключением редких отдельных моментов, по трансляции было невозможно сказать, в какой стране происходит действие. В этом плане ЮАР с их вувузелами, конечно, осталась непревзойдённой.
Ответить
insider_retro
1532261121
Опа-опаньки-опапулечки!.. Безвестный сотрудник, безвестной конторы дал верную и безальтернативную оценку турнира!... BBC, наверное, скривило прямо в эфире...:))
Ответить
Project Бабангида
1532261156
ох у кого то сейчас пригорит..!!
Ответить
Рубик Докоян
1532262005
Но наши специалисты с сервиса Lada- Priora считают и прогнозируют, что ЧМ 2018г останется непревзойдённым в 21 веке по всем параметрам. ( ну они так считают )
Ответить
ИГАРЬ
1532263390
У братьев наших меньших с украины горит от этого.
Ответить
Полная Канистра
1532271536
у нас всегда всё самое лучшее в плане спортивных мероприятии а в остальном ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА ВСЁ ХОРОШО ВСЁ ХОРОШО
Ответить
zigbert
1532292074
Драматизм в некоторых матчах ,конечно же был.
Ответить
ivanthebest
1532299221
BBC... вы на связи, вы в прямо эфире... помехи... помехи... BBC, мы Вас не слышим... помехи... приём, приём... BBC, мы Вас теряем... приём... приём... помехи... BBC, мы Вас потеряли...
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
2
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+