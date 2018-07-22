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  • Семак: «К сожалению, зенитовские сборники отдохнули недостаточно»

Семак: «К сожалению, зенитовские сборники отдохнули недостаточно»

22 июля 2018, 08:50
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги предсезонной подготовки. Он отметил, что участники чемпионата мира-2018 не смогли в должной степени отдохнуть.

«Есть определенные сложности в связи с чемпионатом мира. Приходится немножко выравнивать ситуацию. К сожалению, сборники не смогли достаточно отдохнуть, поэтому у всех абсолютно разное функциональное состояние.

Мы их взяли на сборы, что понять, в какую сторону двигаться, кому нужно работать, кому — отдохнуть, чтобы подойти к первому официальному матчу в нормальной форме.

Команда возвращается в Петербург и получит два дня отдыха. Дальше будем работать в плановом режиме, готовиться к первому официальному матчу», – сказал Семак.

Зенитовцы откроют сезон 29 июля.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1532238876
Количественный и качественный состав игроков позволяет варьировать, чтобы на поле выходили функционально готовые футболисты в первых матчах.
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Chernyi Lis
1532240262
а сколько надо для отдыха..пол года?
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Garrincha58
1532241645
Лунев не играл Ерохин почти не играл Кузяев мало играл Смольников даже матча не провел Жирков тоже все с травмами маялся играл мало и только Дзюба из всех зенитовцев сыграл больше и то его заменял Смолов так что особо они и не устали
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Garrincha58
1532241767
Семак уже второй раз изображает нытье Манчини
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Zenmaster
1532244793
Время есть -- восстановятся !!!
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ivanthebest
1532256935
Не, ну кто ж мешал им больше отдыха дать? У Спартака к примеру Зоба, Кутепа и Самедов ещё не вышли с отпуска... Это норм, после чемпа нужно дать 2 недельки отдохнуть, а не сразу в загон пускать...
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smersh45
1532265088
время есть да и игроков хатает
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Вомбат
1532265948
Раньше чемпионат России занимал 9 месяцев в году, а сейчас 7. Тот же 3-месячный зимний перерыв (которого нет н и в одной стране, играющей по системе осень-весна), да еще 2 месяца летом. Из-за этого в чемпионате очень напряженный календарь, особенно для команд, выступающих в еврокубках. А когда в эти 2 летних месяца вписывается ЧМ - совсем беда. Надо вернуть старую систему розыгрыша.
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zigbert
1532289044
Определенные сложности в этом есть, но это явление временное и игроки постепенно восстановятся.
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