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    Семак: «К сожалению, зенитовские сборники отдохнули недостаточно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги предсезонной подготовки. Он отметил, что участники чемпионата мира-2018 не смогли в должной степени отдохнуть.

    «Есть определенные сложности в связи с чемпионатом мира. Приходится немножко выравнивать ситуацию. К сожалению, сборники не смогли достаточно отдохнуть, поэтому у всех абсолютно разное функциональное состояние.

    Мы их взяли на сборы, что понять, в какую сторону двигаться, кому нужно работать, кому — отдохнуть, чтобы подойти к первому официальному матчу в нормальной форме.

    Команда возвращается в Петербург и получит два дня отдыха. Дальше будем работать в плановом режиме, готовиться к первому официальному матчу», – сказал Семак.

    Зенитовцы откроют сезон 29 июля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.07.2018 08:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 22:50

      Определенные сложности в этом есть, но это явление временное и игроки постепенно восстановятся.

      4
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 22 июля 2018, 16:25

      Раньше чемпионат России занимал 9 месяцев в году, а сейчас 7. Тот же 3-месячный зимний перерыв (которого нет н и в одной стране, играющей по системе осень-весна), да еще 2 месяца летом. Из-за этого в чемпионате очень напряженный календарь, особенно для команд, выступающих в еврокубках. А когда в эти 2 летних месяца вписывается ЧМ - совсем беда. Надо вернуть старую систему розыгрыша.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 22 июля 2018, 16:11

      время есть да и игроков хатает

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 июля 2018, 13:55

      Не, ну кто ж мешал им больше отдыха дать? У Спартака к примеру Зоба, Кутепа и Самедов ещё не вышли с отпуска... Это норм, после чемпа нужно дать 2 недельки отдохнуть, а не сразу в загон пускать...

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 июля 2018, 10:33

      Время есть -- восстановятся !!!

      4
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 22 июля 2018, 09:42

      Семак уже второй раз изображает нытье Манчини

      -1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 22 июля 2018, 09:40

      Лунев не играл Ерохин почти не играл Кузяев мало играл Смольников даже матча не провел Жирков тоже все с травмами маялся играл мало и только Дзюба из всех зенитовцев сыграл больше и то его заменял Смолов так что особо они и не устали

      -1
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      Рейтинг: +2401

      baden69 > Garrincha58 22 июля 2018, 10:02

      Но нужно не забывать о том, что они и в отпуске не были, а вместе со сборной прошли сборы, тренировочный процесс между матчами и были постоянно готовы выйти на поле. Есть усталость физическая, а есть психологическая...

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > baden69 22 июля 2018, 10:30

      Извиняюсь -- хотел плюсануть !

      4
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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ > altair2004 22 июля 2018, 11:46

      А чего ты про зарплаты заговорил??
      Любишь чужие деньги считать??

      4
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin > baden69 22 июля 2018, 11:48

      Полностью согласен. Тот, кто играл в футбол знает, что бывают моменты, когда на мяч смотреть не хочется

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 июля 2018, 09:17

      а сколько надо для отдыха..пол года?

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > shlomo 22 июля 2018, 15:15

      Толь здарова..я так сотку забираю))пока чат от дел отвлекает..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 08:54

      Количественный и качественный состав игроков позволяет варьировать, чтобы на поле выходили функционально готовые футболисты в первых матчах.

      7
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