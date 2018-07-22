Семак: «К сожалению, зенитовские сборники отдохнули недостаточно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги предсезонной подготовки. Он отметил, что участники чемпионата мира-2018 не смогли в должной степени отдохнуть.

«Есть определенные сложности в связи с чемпионатом мира. Приходится немножко выравнивать ситуацию. К сожалению, сборники не смогли достаточно отдохнуть, поэтому у всех абсолютно разное функциональное состояние.

Мы их взяли на сборы, что понять, в какую сторону двигаться, кому нужно работать, кому — отдохнуть, чтобы подойти к первому официальному матчу в нормальной форме.

Команда возвращается в Петербург и получит два дня отдыха. Дальше будем работать в плановом режиме, готовиться к первому официальному матчу», – сказал Семак.

Зенитовцы откроют сезон 29 июля.