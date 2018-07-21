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Чалов: «Суперкубок? Будем играть только на победу»

21 июля 2018, 22:20
4

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданями от матча за Суперкубок России против «Локомотива».

«В целом мы готовы к сезону, у нас хорошие физические кондиции. Сейчас будет матч за Суперкубок с «Локомотивом». Определенной подготовки нет, готовимся в целом к сезону.

Будем, конечно, играть только на победу. К нам приехали пока трое новых ребят, очень хорошие футболисты. Думаю, Гончаренко найдет им правильное место, и они будут приносить только пользу», – сказал Чалов.

Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет 27 июля.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Чалов Федор
Комментарии (4)
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O-Z
1532201528
Нет будем играть на поражение или на доп время, а возможно и пенальти
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Федя Кабак
1532202426
А кем играть то будут? Хетагом Хосоновым и Астемиром Гордюшенко?
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vovan55
1532233400
тяжело, наверное, жить людям, которые везде и во всем видят только негатив..всё не так...да будет цска и чемпионом, молодые - они голодные на звания и титулы, им надо себя показать...
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