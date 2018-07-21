Чалов: «Суперкубок? Будем играть только на победу»

тяжело, наверное, жить людям, которые везде и во всем видят только негатив..всё не так...да будет цска и чемпионом, молодые - они голодные на звания и титулы, им надо себя показать...
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданями от матча за Суперкубок России против «Локомотива».
«В целом мы готовы к сезону, у нас хорошие физические кондиции. Сейчас будет матч за Суперкубок с «Локомотивом». Определенной подготовки нет, готовимся в целом к сезону.
Будем, конечно, играть только на победу. К нам приехали пока трое новых ребят, очень хорошие футболисты. Думаю, Гончаренко найдет им правильное место, и они будут приносить только пользу», – сказал Чалов.
Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет 27 июля.