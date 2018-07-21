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    Чалов: «Суперкубок? Будем играть только на победу»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданями от матча за Суперкубок России против «Локомотива».

    «В целом мы готовы к сезону, у нас хорошие физические кондиции. Сейчас будет матч за Суперкубок с «Локомотивом». Определенной подготовки нет, готовимся в целом к сезону.

    Будем, конечно, играть только на победу. К нам приехали пока трое новых ребят, очень хорошие футболисты. Думаю, Гончаренко найдет им правильное место, и они будут приносить только пользу», – сказал Чалов.

    Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет 27 июля.

    Источник: Sport24

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    21.07.2018 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 июля 2018, 07:23

      тяжело, наверное, жить людям, которые везде и во всем видят только негатив..всё не так...да будет цска и чемпионом, молодые - они голодные на звания и титулы, им надо себя показать...

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 июля 2018, 22:47

      А кем играть то будут? Хетагом Хосоновым и Астемиром Гордюшенко?

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Федя Кабак 21 июля 2018, 23:22

      А что ,есть сомнения? У нас молодежь в ЛЧ закаляется ,в отличии от Спартака.)

      2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 июля 2018, 22:32

      Нет будем играть на поражение или на доп время, а возможно и пенальти

      -1
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