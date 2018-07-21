Чалов: «Суперкубок? Будем играть только на победу»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданями от матча за Суперкубок России против «Локомотива».

«В целом мы готовы к сезону, у нас хорошие физические кондиции. Сейчас будет матч за Суперкубок с «Локомотивом». Определенной подготовки нет, готовимся в целом к сезону.

Будем, конечно, играть только на победу. К нам приехали пока трое новых ребят, очень хорошие футболисты. Думаю, Гончаренко найдет им правильное место, и они будут приносить только пользу», – сказал Чалов.

Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет 27 июля.