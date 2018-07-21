Черчесов: «Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что национальная команда продолжит удачно выступать на следующих турнирах.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала.

– Что ждет Россию после домашнего чемпионата мира?

– Все течет, все меняется. Несколько игроков закончили карьеру в сборной. Правда, я уже в шутку сказал: Игнашевич два года назад тоже вроде бы закончил со сборной – главное, чтобы он телефон не менял! Эмоции эмоциями, болельщики радуются, но мы должны спокойно воспринимать происходящее. Надо проанализировать выступление и делать следующие шаги».

Если бы не было такой уверенности [что Россия удачно выступит на ЧМ-2022], я бы этого не говорил. Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда. Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить и ее надо поддерживать.