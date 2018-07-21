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    Черчесов: «Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что национальная команда продолжит удачно выступать на следующих турнирах.

    На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала.

    – Что ждет Россию после домашнего чемпионата мира?

    – Все течет, все меняется. Несколько игроков закончили карьеру в сборной. Правда, я уже в шутку сказал: Игнашевич два года назад тоже вроде бы закончил со сборной – главное, чтобы он телефон не менял! Эмоции эмоциями, болельщики радуются, но мы должны спокойно воспринимать происходящее. Надо проанализировать выступление и делать следующие шаги».

    Если бы не было такой уверенности [что Россия удачно выступит на ЧМ-2022], я бы этого не говорил. Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда. Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить и ее надо поддерживать.

    Источник: ФИФА

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    21.07.2018 07:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 14:11

      Костяк у команды есть и тренеру видней, какие позиции надо усиливать.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 июля 2018, 04:38

      Давно приметил , когда веришь и ждёшь хорошее -получаешь кошмар , а когда ни во что не веришь и живешь с худшими ожиданиями , то получается очень даже неплохо. Это касается и спорта , в частности футбола , и в жизни

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 июля 2018, 23:58

      Преподобный иеромонах Стас открывает набор верующих в чемпионство сборной России.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2018, 11:11

      )))достали уже своей верой и поддержкой..сколько можно..работать надо лучше ..верят тогда когда заслуживают доверие..

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 10:24

      вера и поддержка должна подкрепляться положительными результатами с вашей стороны, посмотрим что покажете в Лиге Наций и в отборе к ЧЕ-20.

      5
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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 июля 2018, 10:03

      Через 2 года ЧЕ, надо на нем хорошо выступить.

      2
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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 21 июля 2018, 09:56

      Романтик ,опустись на землю.Где ты возьмёшь 5-6 качественных игроков,чтобы добавить их к отличным игрокам:Зобнину,Головину,Дзюбе,Черышеву,Дзагоеву,Акинфееву,Фернандесу?У нас обороны нет! В европах вам наваляют и с автобусом! Это не дома,при мощнейшей поддержке трибун и благосклонности судеек.За полгода надо умудриться пару оборонцев в центр натаскать из россиян,ибо Кудряшов с Гранатом годятся только против команд ниже среднего.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 07:49

      С верой и надеждой, но без профессионализма и мастерства успехов не добиваются. Зачем заглядывать на 4 года вперёд, когда в сентябре уже игры в Лиге наций, а в марте 2019г отборочные на Евро2020г. Вот и посмотрим на стабильность признак мастерства, а не бла-бла на разных шоу и в СМИ.

      6
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 июля 2018, 07:46

      до них всё равно не дойдёт!

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