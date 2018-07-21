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  • Черчесов: «Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить»

Черчесов: «Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить»

21 июля 2018, 07:40
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что национальная команда продолжит удачно выступать на следующих турнирах.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала.

– Что ждет Россию после домашнего чемпионата мира?

– Все течет, все меняется. Несколько игроков закончили карьеру в сборной. Правда, я уже в шутку сказал: Игнашевич два года назад тоже вроде бы закончил со сборной – главное, чтобы он телефон не менял! Эмоции эмоциями, болельщики радуются, но мы должны спокойно воспринимать происходящее. Надо проанализировать выступление и делать следующие шаги».

Если бы не было такой уверенности [что Россия удачно выступит на ЧМ-2022], я бы этого не говорил. Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда. Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить и ее надо поддерживать.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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TY13R
1532148402
до них всё равно не дойдёт!
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Рубик Докоян
1532148542
С верой и надеждой, но без профессионализма и мастерства успехов не добиваются. Зачем заглядывать на 4 года вперёд, когда в сентябре уже игры в Лиге наций, а в марте 2019г отборочные на Евро2020г. Вот и посмотрим на стабильность признак мастерства, а не бла-бла на разных шоу и в СМИ.
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yorgenbarenz
1532156180
Романтик ,опустись на землю.Где ты возьмёшь 5-6 качественных игроков,чтобы добавить их к отличным игрокам:Зобнину,Головину,Дзюбе,Черышеву,Дзагоеву,Акинфееву,Фернандесу?У нас обороны нет! В европах вам наваляют и с автобусом! Это не дома,при мощнейшей поддержке трибун и благосклонности судеек.За полгода надо умудриться пару оборонцев в центр натаскать из россиян,ибо Кудряшов с Гранатом годятся только против команд ниже среднего.
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directorpg
1532156616
Через 2 года ЧЕ, надо на нем хорошо выступить.
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OfaZavr
1532157863
вера и поддержка должна подкрепляться положительными результатами с вашей стороны, посмотрим что покажете в Лиге Наций и в отборе к ЧЕ-20.
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Chernyi Lis
1532160688
)))достали уже своей верой и поддержкой..сколько можно..работать надо лучше ..верят тогда когда заслуживают доверие..
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vick-north-west
1532206719
Преподобный иеромонах Стас открывает набор верующих в чемпионство сборной России.
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нейтральныйкакникто
1532223520
Давно приметил , когда веришь и ждёшь хорошее -получаешь кошмар , а когда ни во что не веришь и живешь с худшими ожиданиями , то получается очень даже неплохо. Это касается и спорта , в частности футбола , и в жизни
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zigbert
1532257875
Костяк у команды есть и тренеру видней, какие позиции надо усиливать.
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