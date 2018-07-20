Дмитрий Комбаров: «Читал в какой-то желтой прессе, что меня могут обменять на Рауша. Меня это не трогает, я спокоен»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как реагирует на слухи о его возможном уходе из команды. 31-летний футболист признался, что хотел бы остаться работать в московском клубе по завершении игровой карьеры.

Комбаров перешел в «Спартак» из «Динамо» в 2010 году.

«Читал ли, что меня хотели обменять на Рауша из «Динамо»? Слышал, это из какой-то жeлтой прессы. Меня это не трогает, я спокоен. Зачем мне представлять возвращение в «Динамо»? У меня действующий контракт на два года. Я игрок «Спартака», и если реагировать на вбросы, можно с ума сойти. Ну написали и написали, про меня столько всего уже писали.

Я в команде восемь лет. Отец болел за «Спартак», играл в дубле «Спартака». Так вышло, что мы в шесть лет попали к тому же тренеру, который был у отца. Это Николай Иванович Паршин. С детства за «Спартак», у нас просто не было выбора – это впиталось с молоком матери. Плюс попали на эпоху, когда непобедимый «Спартак» добивался грандиозных побед. Потом была вынужденная отлучка в «Динамо», эту историю все знают. Но сейчас уже восемь лет как я здесь, очень люблю этот клуб. Дорожу этим местом, всем тем, что дал мне «Спартак».

Хотел бы закончить карьеру здесь? У меня контракт ещe два года, будет 33. Если продлю ещe на пару лет, это было бы идеально. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со «Спартаком» дальше нога в ногу», – сказал Комбаров.