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  • Дмитрий Комбаров: «Читал в какой-то желтой прессе, что меня могут обменять на Рауша. Меня это не трогает, я спокоен»

Дмитрий Комбаров: «Читал в какой-то желтой прессе, что меня могут обменять на Рауша. Меня это не трогает, я спокоен»

20 июля 2018, 16:43
5

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как реагирует на слухи о его возможном уходе из команды. 31-летний футболист признался, что хотел бы остаться работать в московском клубе по завершении игровой карьеры.

Комбаров перешел в «Спартак» из «Динамо» в 2010 году.

«Читал ли, что меня хотели обменять на Рауша из «Динамо»? Слышал, это из какой-то жeлтой прессы. Меня это не трогает, я спокоен. Зачем мне представлять возвращение в «Динамо»? У меня действующий контракт на два года. Я игрок «Спартака», и если реагировать на вбросы, можно с ума сойти. Ну написали и написали, про меня столько всего уже писали.

Я в команде восемь лет. Отец болел за «Спартак», играл в дубле «Спартака». Так вышло, что мы в шесть лет попали к тому же тренеру, который был у отца. Это Николай Иванович Паршин. С детства за «Спартак», у нас просто не было выбора – это впиталось с молоком матери. Плюс попали на эпоху, когда непобедимый «Спартак» добивался грандиозных побед. Потом была вынужденная отлучка в «Динамо», эту историю все знают. Но сейчас уже восемь лет как я здесь, очень люблю этот клуб. Дорожу этим местом, всем тем, что дал мне «Спартак».

Хотел бы закончить карьеру здесь? У меня контракт ещe два года, будет 33. Если продлю ещe на пару лет, это было бы идеально. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со «Спартаком» дальше нога в ногу», – сказал Комбаров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Комбаров Дмитрий Рауш Константин
Комментарии (5)
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Blossiya
1532094922
Удачи!
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portero
1532101036
зачем читать, если без названия?
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OfaZavr
1532104173
похвальное желание и стремление, чувствуется что от души все сказал. косяки конечно бывают но они у всех случаются.
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Полная Канистра
1532106529
преданность клубу это похвально но надо работать над собой и всё наладится
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zigbert
1532108361
Главное не опускаться ниже своего уровня.
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