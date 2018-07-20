Черчесов: «Доволен тем, что дошли до 1/4 финала ЧМ-2018. Но с другой стороны, кубок надо было выигрывать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы воспитанников калининградских футбольных школ.

«Вы довольным тем, что сборная дошла до 1/8 финала? (прим. – на самом деле россияне вышли в четвертьфинал ЧМ-2018)», – спросил один из детей.

«С одной стороны – да, с другой стороны – нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены... Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться», – ответил Черчесов.

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).