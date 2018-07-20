Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Доволен тем, что дошли до 1/4 финала ЧМ-2018. Но с другой стороны, кубок надо было выигрывать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы воспитанников калининградских футбольных школ.

    «Вы довольным тем, что сборная дошла до 1/8 финала? (прим. – на самом деле россияне вышли в четвертьфинал ЧМ-2018)», – спросил один из детей.

    «С одной стороны – да, с другой стороны – нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены... Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться», – ответил Черчесов.

    Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 16:02
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2865

      nemolod 20 июля 2018, 20:52

      Да,по сравнению с последним первенством Европы выступление было удачным прежде всего за счет старания и усердия самих ребят плюс фактор домашних стен!
      Однако в матчах плей офф побед с игры не было,причем с хорватами отыгрались на последней минуте добавленного времени-так что выигрыш Кубка-это в ближайшее время невозможно-не тот уровень мастерства!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 июля 2018, 19:38

      идиот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:20

      понесло...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7729

      mihail200606 20 июля 2018, 19:18

      блин, не понимаю этого трепа со стороны представителей нашей сборной - мы бы англию порвали, турнир надо было выигрывать.. выиграл бы. че ж ты? с испанцами вообще непонятно как пронесло..
      поскромнее надо себя вести..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 20 июля 2018, 18:41

      Что бы выигрывать кубок, надо было к своему чемпионату готовиться еще с 2010 года. А не за два месяца до начала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 18:11

      И этому можно порадоваться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 20 июля 2018, 17:34

      Даже если бы и дошли до финала, Французов бы точно не обыграли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 20 июля 2018, 17:25

      Можно было бы и выиграть сетка полегче была где были Французы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram 20 июля 2018, 17:03

      Я бы понял, если это сказал , например, Йоахим Лёв, но никак не Черчесов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 июля 2018, 16:47

      Происходят удивительные метаморфозы с людьми. Хотя давно уже описанные . Называется "Из грязи в князи" и пошло поехало.... Жаль.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11