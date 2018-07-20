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  • Черчесов: «Доволен тем, что дошли до 1/4 финала ЧМ-2018. Но с другой стороны, кубок надо было выигрывать»

Черчесов: «Доволен тем, что дошли до 1/4 финала ЧМ-2018. Но с другой стороны, кубок надо было выигрывать»

20 июля 2018, 16:02
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы воспитанников калининградских футбольных школ.

«Вы довольным тем, что сборная дошла до 1/8 финала? (прим. – на самом деле россияне вышли в четвертьфинал ЧМ-2018)», – спросил один из детей.

«С одной стороны – да, с другой стороны – нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены... Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться», – ответил Черчесов.

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Blossiya
1532094436
Происходят удивительные метаморфозы с людьми. Хотя давно уже описанные . Называется "Из грязи в князи" и пошло поехало.... Жаль.
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Randy Ram
1532095428
Я бы понял, если это сказал , например, Йоахим Лёв, но никак не Черчесов
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FCZenit is Ivanovo
1532096704
Можно было бы и выиграть сетка полегче была где были Французы
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ФанатОтБога
1532097252
Даже если бы и дошли до финала, Французов бы точно не обыграли.
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zigbert
1532099518
И этому можно порадоваться.
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geroin161
1532101266
Что бы выигрывать кубок, надо было к своему чемпионату готовиться еще с 2010 года. А не за два месяца до начала
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mihail200606
1532103508
блин, не понимаю этого трепа со стороны представителей нашей сборной - мы бы англию порвали, турнир надо было выигрывать.. выиграл бы. че ж ты? с испанцами вообще непонятно как пронесло.. поскромнее надо себя вести..
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OfaZavr
1532103638
понесло...
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abhvfdtcn
1532104708
идиот
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nemolod
1532109163
Да,по сравнению с последним первенством Европы выступление было удачным прежде всего за счет старания и усердия самих ребят плюс фактор домашних стен! Однако в матчах плей офф побед с игры не было,причем с хорватами отыгрались на последней минуте добавленного времени-так что выигрыш Кубка-это в ближайшее время невозможно-не тот уровень мастерства!
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