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  • Гинер: «Гончаренко заявил, что в ЦСКА мало игроков? Не согласен с ним»

Гинер: «Гончаренко заявил, что в ЦСКА мало игроков? Не согласен с ним»

18 июля 2018, 23:25
17

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о комплектовании состава команды на предстоящий сезон.

– Гончаренко недавно заявил, что в ЦСКА мало игроков. Стоит ли ждать еще новичков в текущее трансферное окно?

– Мы занимаемся этими вопросами. Но я не совсем согласен с Виктором Михайловичем. Я для себя провел небольшой анализ. Вот возьмите «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселону». У них постоянно играют 15, максимум 16 человек. А обойма в 25. Ну не бывает двух равноценных составов, такого нет ни в одной команде мира.

В прошлом сезоне ЦСКА занял в РФПЛ второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Гинер Евгений
Комментарии (17)
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erma
1531946030
Гинер, как хороший адвокат, сможет вас убедить в чем угодно.
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Рубик Докоян
1531946601
А уровень мастерства в этих трёх командах игроков Гинер тоже будет сравнивать с мастерством игроков ЦСКА ?
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AHTUNGBOL
1531946938
Какой глубокий анализ провёл Гинер, так и депутатом недолго стать...
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Lester84
1531947561
Это он сам себя убеждает/успокаивает чтоли? Что состав укреплять не нужно
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Derzkiy1
1531954434
Тренеру веднее , а Гинеру как обычно денег жалко на клуб !
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омск55
1531958295
Жмот
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Т34
1531969452
Ганчарэнко пожаловался Гинеру, что у цска мало игроков, на что тот, посмотрев на паспорта в сейфе, категорически не согласился.
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Ще Гевара
1531970860
Сравнил МЮ,МС, Барселону и ЦСКА. Во даёт!
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OfaZavr
1531981922
дело не в двух равноценных составах а в нехватке просто игроков для ротации. а это разные вещи, но видимо опять зажал вот и ищет объяснение)
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zigbert
1531982051
Очень экономный президент.
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