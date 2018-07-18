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    Гинер: «Гончаренко заявил, что в ЦСКА мало игроков? Не согласен с ним»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о комплектовании состава команды на предстоящий сезон.

    – Гончаренко недавно заявил, что в ЦСКА мало игроков. Стоит ли ждать еще новичков в текущее трансферное окно?

    – Мы занимаемся этими вопросами. Но я не совсем согласен с Виктором Михайловичем. Я для себя провел небольшой анализ. Вот возьмите «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселону». У них постоянно играют 15, максимум 16 человек. А обойма в 25. Ну не бывает двух равноценных составов, такого нет ни в одной команде мира.

    В прошлом сезоне ЦСКА занял в РФПЛ второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: Sport24

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    18.07.2018 23:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 19 июля 2018, 15:28

      Мдаа,, летнем трансфере рекорд!) Целых 3 новичка! Спасибо Гинер!)

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 июля 2018, 10:58

      Леннорыч, никто и не просит два равноценных состава, если вы соберете 15-16 игроков уровня Барсы или Манчестеров, а оставшиеся 9-10 будут воспитанниками ЦСКА- вот это будет супер!

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 09:34

      Очень экономный президент.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 09:32

      дело не в двух равноценных составах а в нехватке просто игроков для ротации. а это разные вещи, но видимо опять зажал вот и ищет объяснение)

      4
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      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ > OfaZavr 19 июля 2018, 12:20

      Он то с одной стороны мыслит правильно. Но игроки (которые 15) из них 11 должны быть отличного уровня

      1
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      Рейтинг: +706

      111ax 19 июля 2018, 08:46

      у ЦСКА 15 не наберется если остальных раскупят: Акинфеев, Набабкин, Васин, Щенников, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Гордюшенко, Хосонов, Чалов, Магнуссон, Чернов, Бекао, Жамалетдинов

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 июля 2018, 06:27

      Сравнил МЮ,МС, Барселону и ЦСКА. Во даёт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 19 июля 2018, 06:04

      Ганчарэнко пожаловался Гинеру, что у цска мало игроков, на что тот, посмотрев на паспорта в сейфе, категорически не согласился.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 19 июля 2018, 03:38

      Старого еврея не наи пешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 19 июля 2018, 02:58

      Жмот

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 июля 2018, 01:53

      Тренеру веднее , а Гинеру как обычно денег жалко на клуб !

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Derzkiy1 19 июля 2018, 02:17

      Гинер черезчур экономный

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