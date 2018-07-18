Гинер: «Гончаренко заявил, что в ЦСКА мало игроков? Не согласен с ним»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о комплектовании состава команды на предстоящий сезон.

– Гончаренко недавно заявил, что в ЦСКА мало игроков. Стоит ли ждать еще новичков в текущее трансферное окно?

– Мы занимаемся этими вопросами. Но я не совсем согласен с Виктором Михайловичем. Я для себя провел небольшой анализ. Вот возьмите «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселону». У них постоянно играют 15, максимум 16 человек. А обойма в 25. Ну не бывает двух равноценных составов, такого нет ни в одной команде мира.

В прошлом сезоне ЦСКА занял в РФПЛ второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.