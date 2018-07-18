Журналист «МК» вызвал на бой Кирьякова, ударившего Рабинера

Журналист «МК» Алексей Сафонов заступился за своего коллегу Игоря Рабинера, который накануне был избит бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым.

Сафонов – чемпион Восточной Европы по пауэрлифтингу и участник боев ММА.

«Не то чтобы я считаю, что журналистов бить нельзя, но... Можно, как и всех людей — если за дело. Но лучшая драка – эта та, которая не состоялась. Так говорят у нас в смешанных единоборствах, где бить людей не только легально, но еще и иногда финансово выгодно.

Журналист Игорь Рабинер утверждает, что экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков ударил его. За заметку. Наверное, тут повода гораздо больше, чем когда год назад Александр Орлов, известный в фанатских кругах как «Колобок», в эфире НТВ вмазал корреспонденту в прямом эфире вообще ни за что. Но желания заступиться и тогда, и сейчас — у меня точно не меньше.

Товарищ Кирьяков. Есть люди сильнее, есть слабее. Что-то мне подсказывает: в данной ситуации вы подняли руку на человека только потому, что отдавали себе отчет в разнице физических кондиций. Либо же вы готовы драться с любым, кто так или иначе критикует вашу тренерскую работу.

С уважением отношусь к тому, что вы в два раза старше меня (хотя Джордж Форман становился чемпионом мира и в 50). Но если вам надо подраться с журналистом, то у меня есть другая кандидатура. Вы позволяете себе то, чего нельзя. Если это было по-пацански, то точно так же по-пацански — заступиться за более слабого, не в обиду Игорю.

Не горю желанием действовать вашими методами, просто спрашиваю: вы правда были бы готовы поднять на меня руку за то, что я солидарен с Рабинером в его оценках вашей профессиональной деятельности на посту тренера «Арсенала»? Если да – то у меня масса площадок, которые могут предложить время, место и формат встречи, а также трудоустроить вас на один вечер в качестве бойца. За неимением от вас других аргументов – вас же теперь надо так воспринимать, верно?» – сказал Сафонов.

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