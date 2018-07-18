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    Журналист «МК» вызвал на бой Кирьякова, ударившего Рабинера

    Журналист «МК» Алексей Сафонов заступился за своего коллегу Игоря Рабинера, который накануне был избит бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым.

    Сафонов – чемпион Восточной Европы по пауэрлифтингу и участник боев ММА.

    «Не то чтобы я считаю, что журналистов бить нельзя, но... Можно, как и всех людей — если за дело. Но лучшая драка – эта та, которая не состоялась. Так говорят у нас в смешанных единоборствах, где бить людей не только легально, но еще и иногда финансово выгодно.

    Журналист Игорь Рабинер утверждает, что экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков ударил его. За заметку. Наверное, тут повода гораздо больше, чем когда год назад Александр Орлов, известный в фанатских кругах как «Колобок», в эфире НТВ вмазал корреспонденту в прямом эфире вообще ни за что. Но желания заступиться и тогда, и сейчас — у меня точно не меньше.

    Товарищ Кирьяков. Есть люди сильнее, есть слабее. Что-то мне подсказывает: в данной ситуации вы подняли руку на человека только потому, что отдавали себе отчет в разнице физических кондиций. Либо же вы готовы драться с любым, кто так или иначе критикует вашу тренерскую работу.

    С уважением отношусь к тому, что вы в два раза старше меня (хотя Джордж Форман становился чемпионом мира и в 50). Но если вам надо подраться с журналистом, то у меня есть другая кандидатура. Вы позволяете себе то, чего нельзя. Если это было по-пацански, то точно так же по-пацански — заступиться за более слабого, не в обиду Игорю.

    Не горю желанием действовать вашими методами, просто спрашиваю: вы правда были бы готовы поднять на меня руку за то, что я солидарен с Рабинером в его оценках вашей профессиональной деятельности на посту тренера «Арсенала»? Если да – то у меня масса площадок, которые могут предложить время, место и формат встречи, а также трудоустроить вас на один вечер в качестве бойца. За неимением от вас других аргументов – вас же теперь надо так воспринимать, верно?» – сказал Сафонов.

    ФОТО

    Источник: «Московский комсомолец»

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    18.07.2018 16:45
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 22:43

      Сафонов вызвал на бой Кирьякова. И как это будет выглядеть с его стороны? Видимо сломать и измесить человека доставит ему истинное удовольствие.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 18 июля 2018, 22:28

      Как говорится, не пиз.и, да неотпиз.ен будешь..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 18 июля 2018, 21:20

      Помнится, не так давно один пауэрлифтер тоже за кого-то вступился (ну или оскорбил), закончилось не очень хорошо. Сафонов, ты уверен в себе против Кири? А вдруг за него Ибрагимович впрягется?

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июля 2018, 20:02

      Журналист «М***К» Алексей Сафонов..
      Эу,правильно прочитал?

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июля 2018, 19:35

      жидёнок плакса нажаловался как своей мамке он меня ударил ааааааа

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 июля 2018, 18:57

      все правильно Кирьяков сделал,Рабинер тухловатый человек

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 18:56

      В моё далёком детстве 60-х годов во дворе говорили : " Следи за базаром, а то мама не узнает". Одному за это сало выписали надо и второго на копчик приземлить. Пусть против него выйдет такой же в его возрастной и весовой категории.

      0
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 18 июля 2018, 18:12

      Петушок. Бойцовый. Рабинер за свои слова ответил.

      3
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 18:03

      бомбардир, а где тут про футбол? и на х... нам здесь знать кто кому репу начистил или ж-пу надрал

      1
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      Рейтинг: +87

      igoryan85 18 июля 2018, 17:53

      Негативно отношусь как к тренеру Кирьякову, тем более что болею за тульский Арсенал и много чего и кое какое мнение о нем как о тренере давно сложилось , но в данной ситуации полностью на стороне Кири, Рабинер давно уже напрашивался со своими язвительными статейками , Кирьяков поступил как мужик! А Рабинер сразу как баба себя повел , селфи сделал и переслал в СЭ пожаловаться , а теперь под юбкой своих коллег журналистов прячется . Я и как журналиста его никогда не уважал а теперь и как человека тоже!

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