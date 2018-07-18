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  • Журналист «МК» вызвал на бой Кирьякова, ударившего Рабинера

Журналист «МК» вызвал на бой Кирьякова, ударившего Рабинера

18 июля 2018, 16:45
25

Журналист «МК» Алексей Сафонов заступился за своего коллегу Игоря Рабинера, который накануне был избит бывшим футболистом сборной России Сергеем Кирьяковым.

Сафонов – чемпион Восточной Европы по пауэрлифтингу и участник боев ММА.

«Не то чтобы я считаю, что журналистов бить нельзя, но... Можно, как и всех людей — если за дело. Но лучшая драка – эта та, которая не состоялась. Так говорят у нас в смешанных единоборствах, где бить людей не только легально, но еще и иногда финансово выгодно.

Журналист Игорь Рабинер утверждает, что экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков ударил его. За заметку. Наверное, тут повода гораздо больше, чем когда год назад Александр Орлов, известный в фанатских кругах как «Колобок», в эфире НТВ вмазал корреспонденту в прямом эфире вообще ни за что. Но желания заступиться и тогда, и сейчас — у меня точно не меньше.

Товарищ Кирьяков. Есть люди сильнее, есть слабее. Что-то мне подсказывает: в данной ситуации вы подняли руку на человека только потому, что отдавали себе отчет в разнице физических кондиций. Либо же вы готовы драться с любым, кто так или иначе критикует вашу тренерскую работу.

С уважением отношусь к тому, что вы в два раза старше меня (хотя Джордж Форман становился чемпионом мира и в 50). Но если вам надо подраться с журналистом, то у меня есть другая кандидатура. Вы позволяете себе то, чего нельзя. Если это было по-пацански, то точно так же по-пацански — заступиться за более слабого, не в обиду Игорю.

Не горю желанием действовать вашими методами, просто спрашиваю: вы правда были бы готовы поднять на меня руку за то, что я солидарен с Рабинером в его оценках вашей профессиональной деятельности на посту тренера «Арсенала»? Если да – то у меня масса площадок, которые могут предложить время, место и формат встречи, а также трудоустроить вас на один вечер в качестве бойца. За неимением от вас других аргументов – вас же теперь надо так воспринимать, верно?» – сказал Сафонов.

ФОТО

Источник: «Московский комсомолец»
Россия Кирьяков Сергей
Комментарии (25)
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Project Бабангида
1531921868
как за тёлку за него заступаются! вообще противно на всё это смотреть, пиар компания никчёмного рабинера
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giluxa1963
1531922331
журналистская пи..... тия подымает голову
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3a zenit
1531923151
Сафонов хочет себя пропиарит за счёт других...фуууу чмо поганое(
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KOLBIS
1531923724
Ждем,когда за Кирьякова вступится Александр Емельяненко и от бздючего журналистика Сафонова ничего не останется,нашел с кем силы мерить олень...
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Мары
1531923848
Ещё один попиариться захотел и писюнами помериться. Хотя Рабинеру уже давно должно было прилететь за его поганый язык и болтовню, которую ни что не подтверждает.
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igoryan85
1531925322
Словно честь девушки отстаивают .... Ох уж этот Рабинер .....
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igoryan85
1531925594
Негативно отношусь как к тренеру Кирьякову, тем более что болею за тульский Арсенал и много чего и кое какое мнение о нем как о тренере давно сложилось , но в данной ситуации полностью на стороне Кири, Рабинер давно уже напрашивался со своими язвительными статейками , Кирьяков поступил как мужик! А Рабинер сразу как баба себя повел , селфи сделал и переслал в СЭ пожаловаться , а теперь под юбкой своих коллег журналистов прячется . Я и как журналиста его никогда не уважал а теперь и как человека тоже!
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sochi-2013
1531926772
Петушок. Бойцовый. Рабинер за свои слова ответил.
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Asbjorn
1531929457
все правильно Кирьяков сделал,Рабинер тухловатый человек
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Полная Канистра
1531931709
жидёнок плакса нажаловался как своей мамке он меня ударил ааааааа
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