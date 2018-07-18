Далич: «Мог бы возглавить Бразилию или «Барселону», но работа в Хорватии – самая важная и любимая»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает свою работу самой важной и любимой.

«Теоретически я могу возглавить сборную Бразилии или «Барселону», но пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется для меня самой важной и любимой работой.

Я до сих пор огорчен результатом финального матча, так как мы должны были выиграть Кубок мира у сборной Франции. Но если бы мне перед чемпионатом мира предложили сразу сыграть в финале турнира, то я бы согласился без колебаний», – заявил Далич.

Сборная Хорватии уступила в финале чемпионата мира-2018 команде Франции со счетом 2:4.