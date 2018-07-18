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    Далич: «Мог бы возглавить Бразилию или «Барселону», но работа в Хорватии – самая важная и любимая»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает свою работу самой важной и любимой.

    «Теоретически я могу возглавить сборную Бразилии или «Барселону», но пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется для меня самой важной и любимой работой.

    Я до сих пор огорчен результатом финального матча, так как мы должны были выиграть Кубок мира у сборной Франции. Но если бы мне перед чемпионатом мира предложили сразу сыграть в финале турнира, то я бы согласился без колебаний», – заявил Далич.

    Сборная Хорватии уступила в финале чемпионата мира-2018 команде Франции со счетом 2:4.

    Источник: Goal.com

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    18.07.2018 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 18 июля 2018, 13:14

      Не сказал бы что это серебро заслуга тренера, обычный тренер, а вот команда сильна футболистами. А так могли и Данию не пройти, все решил один момент

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июля 2018, 12:23

      эти хор ваты такие непосредственные че я не такой

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 11:37

      Ах да забыл добавить совсем-КТО ЖЕ БЫ ПОЗВАЛ-ТО...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 11:29

      Скромняга однако оказался...

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