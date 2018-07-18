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Москва заработала на чемпионате мира 13 миллиардов

18 июля 2018, 09:04
29

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, на какую сумму пополнился бюджет столицы во время проведения чемпионата мира-2018.

«Около 13 миллиардов рублей заработал бюджет города Москвы.

С чем это сравнить? Стадион «Лужники» нам обошелся в 25 миллиардов. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса», – рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр отметил, что общий заработок города составил порядка 19 миллиардов, а всего приехавшие на ЧМ-2018 иностранные болельщики потратили в Москве 96,6 миллиарда рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (29)
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Рубик Докоян
1531894410
Если только учесть, что вы его не строили, а реконструировали. И как будете делиться доходами и с кем ?...
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Project Бабангида
1531894480
фраернулся перед Урюпинском
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тщмек 19
1531895126
Вомля, а я тока 180 тыщ, и то благодаря либерастне за обсерание сборной
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ROSTOV SUPER
1531895974
Поздравляем , главное удачно их (миллиарды ) там распилите ! Зато пол страны обнищало !
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zico2205
1531897738
Вот вам и деньги на увеличение пенсий....
Ответить
САНЁК17
1531898616
Ну что как всегда,как Москва? ответ, Москва заработывает (ментовские войны)
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пряник929
1531899130
Народ нищает....Москва зарабатывает...
Ответить
Полная Канистра
1531900565
По купюре всему люду вы раздайте деньгу эту...… Особенно за Уралом нищета голимая ещё цветёт. не обеднеете и ваши хари не осунутся
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zigbert
1531919690
Кто то заработал...
Ответить
алдан2014
1531924744
Москва не Россия.. Банковали за общие деньги, а прибыль Москве. Ништяк
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