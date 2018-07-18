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    Москва заработала на чемпионате мира 13 миллиардов

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, на какую сумму пополнился бюджет столицы во время проведения чемпионата мира-2018.

    «Около 13 миллиардов рублей заработал бюджет города Москвы.

    С чем это сравнить? Стадион «Лужники» нам обошелся в 25 миллиардов. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса», – рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

    Мэр отметил, что общий заработок города составил порядка 19 миллиардов, а всего приехавшие на ЧМ-2018 иностранные болельщики потратили в Москве 96,6 миллиарда рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2018 09:04
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 18 июля 2018, 22:30

      Е.ать!!! Какая радость!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2865

      nemolod 18 июля 2018, 21:48

      А сколько все же реально потратили ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      1986Александр 18 июля 2018, 21:03

      Какая хрен разница сколько заработал Собянин, Путин, Мутко, к нам это не имеет никакого отношения... Другое дело что за все капризы и желания наших уважаемых и горячо любимых, платит вся страна. И когда говорят Россия то подразумевают Москву, Питер, Крым и Сочи и все что до урала, а после уральских гор люди последний хер без соли доедают... Зато ЧМ провели и всем показали что у нас все круто и богато.

      1
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 18 июля 2018, 17:39

      Москва не Россия.. Банковали за общие деньги, а прибыль Москве. Ништяк

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 16:14

      Кто то заработал...

      2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 18 июля 2018, 15:40

      А сколько растащили?

      0
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      Рейтинг: +48

      barka22 18 июля 2018, 13:52

      Так-то 13млрд.рублей-это всего. около 210 млн.долларов.они бы еще в венесуэльских деньгах считали,больше бы вышло

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 11:54

      Половину убирать смело можно от строительства,это будет реальная цена стадиона...Скажу даже так ...Стадион и виллы для чиновников обошлись нам в 25 миллиардов рублей,это на самом деле очень дешевый стадион,а виллы воще халявские...

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 18 июля 2018, 11:43

      25 потратили , 13 заработали, на какую сумму пополнился бюджет???

      1
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      Рейтинг: +2280

      kvm > abhvfdtcn 18 июля 2018, 11:57

      на 146%

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июля 2018, 10:56

      По купюре всему люду вы раздайте деньгу эту...… Особенно за Уралом нищета голимая ещё цветёт. не обеднеете и ваши хари не осунутся

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