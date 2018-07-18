Москва заработала на чемпионате мира 13 миллиардов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, на какую сумму пополнился бюджет столицы во время проведения чемпионата мира-2018.

«Около 13 миллиардов рублей заработал бюджет города Москвы.

С чем это сравнить? Стадион «Лужники» нам обошелся в 25 миллиардов. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса», – рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр отметил, что общий заработок города составил порядка 19 миллиардов, а всего приехавшие на ЧМ-2018 иностранные болельщики потратили в Москве 96,6 миллиарда рублей.