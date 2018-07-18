Француз лишился часов во время объятий на финале ЧМ-2018. Их стоимость составила 900 тысяч

Болельщик сборной Франции был ограблен во время финала чемпионата мира-2018, который состоялся 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

У потерпевшего похитили дорогостоящие часы. Во время матча злоумышленник воспользовался радостью француза. Он обнял его во время одного из забитых голов в ворота Хорватии (4:2).

«Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление гражданина Франции 1977 года рождения о краже у него дорогостоящих часов марки Hublot», – рассказал осведомленный источник.

Потерпевший лишь некоторое время спустя обнаружил пропажу часов с руки. Материальный ущерб составил 12 тысяч евро или почти 900 тысяч рублей.