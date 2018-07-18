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    Француз лишился часов во время объятий на финале ЧМ-2018. Их стоимость составила 900 тысяч

    Болельщик сборной Франции был ограблен во время финала чемпионата мира-2018, который состоялся 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

    У потерпевшего похитили дорогостоящие часы. Во время матча злоумышленник воспользовался радостью француза. Он обнял его во время одного из забитых голов в ворота Хорватии (4:2).

    «Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление гражданина Франции 1977 года рождения о краже у него дорогостоящих часов марки Hublot», – рассказал осведомленный источник.

    Потерпевший лишь некоторое время спустя обнаружил пропажу часов с руки. Материальный ущерб составил 12 тысяч евро или почти 900 тысяч рублей.

    Источник: Интерфакс

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    18.07.2018 08:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 июля 2018, 23:04

      нечего было хлебалом щелкать

      0
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 18 июля 2018, 23:03

      на финал "бедные" не попали, стоимость билетов не позволяла, чувак видимо нормально зарабатывает (с чего там нищеброды решили, что он наворовал на часы не понятно, ведь не у Хорошавина или Ресина же Хубло тиснули) и судя по всему его просто "пасли", то что ворюга подошёл "обниматься" именно к нему (или были ещё заявления?), а за Державу конечно обидно, но это, к сожалению, не только наша беда (вспомните кучу фильмов Голливуда, когда спецшайки "робингудов" "работают" на многих мероприятиях для богатеев) очень надеюсь, что наши менты смогут оперативно найти часики, хотя и не исключаю и провокацию, ведь были же фальшивые изнасилования! ....

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 июля 2018, 17:16

      у меня,например,ничего не украли. Всё было украдено раньше,нашим правительством..

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 16:09

      Обычная ловкость рук.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 июля 2018, 14:43

      Если таких людей было много, с кем он радовался, то уже навряд ли найдут, да и как он давал описание? Если же он чётко помнит того человека или людей, тогда какого ..уя на месте сразу вопросы не порешал?) Эх европейцы, помимо всего прочего ещё и инфантилы...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июля 2018, 13:00

      наш футбольный меценат и главный строитель в новых часах на работу вышел

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 июля 2018, 11:33

      Собака с милицией обещала приехать?

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 10:25

      Ловкость рук и никакого мошенничества...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 июля 2018, 10:12

      Воруют везде, какая невидаль. Нечего понтоваться, если за вещами не следишь.

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 18 июля 2018, 10:04

      Не щелкать!!!!!!))))

      2
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