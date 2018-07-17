Кирьяков: «Рабинер сам на меня бросался и оскорблял»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился подробностями потасовки с журналистом Игорем Рабинером. Драка произошла сегодня возле студии телеканала «Матч ТВ».

«Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на «Матч ТВ».

Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.

А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться.

Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», – рассказал Кирьяков.