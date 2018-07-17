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Кирьяков: «Рабинер сам на меня бросался и оскорблял»

17 июля 2018, 23:45
5

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился подробностями потасовки с журналистом Игорем Рабинером. Драка произошла сегодня возле студии телеканала «Матч ТВ».

«Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на «Матч ТВ».

Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.

А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться.

Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», – рассказал Кирьяков.

Источник: Sport24
Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1531883980
Вы так с ним словесно объяснились, что он теперь не может кушать, даже фаршированную рыбу, пьёт только молоко...
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gunstilzit
1531885103
Скоро в продаже! И.Рабинер "Как убивали журналиста"
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Iupiterssoleg
1531892597
Думаю Рабинер сам нарвался.Больше поверю Кирьякову чем этому балаболу.
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OfaZavr
1531898082
ну как всегда, у каждого своя правда, а что было на самом деле никто не узнает.
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zigbert
1531917427
Без "бутылки " тут теперь не разберешься.
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