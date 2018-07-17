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    Кирьяков: «Рабинер сам на меня бросался и оскорблял»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился подробностями потасовки с журналистом Игорем Рабинером. Драка произошла сегодня возле студии телеканала «Матч ТВ».

    «Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на «Матч ТВ».

    Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.

    А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться.

    Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», – рассказал Кирьяков.

    Источник: Sport24

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    17.07.2018 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 15:37

      Без "бутылки " тут теперь не разберешься.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 10:14

      ну как всегда, у каждого своя правда, а что было на самом деле никто не узнает.

      2
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      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 18 июля 2018, 08:43

      Думаю Рабинер сам нарвался.Больше поверю Кирьякову чем этому балаболу.

      1
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      Рейтинг: +655

      gunstilzit 18 июля 2018, 06:38

      Скоро в продаже!
      И.Рабинер "Как убивали журналиста"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 06:19

      Вы так с ним словесно объяснились, что он теперь не может кушать, даже фаршированную рыбу, пьёт только молоко...

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